Inmiddels nadert de Formule 1 de slotfase van het 2026-seizoen, maar nog altijd is er onduidelijkheid over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten staan de seizoenafsluiters nog altijd onder druk. Voor de CEO van van Ethara, de promotor van de GP Abu Dhabi, is het echter wel duidelijk: “De race gaat gebeuren”.

De onrust in het Midden-Oosten heeft het hele Formule 1-seizoen lang al invloed op de kalender. Zo werden eerder de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt, voordat eerstgenoemde later uitweek naar Maleisië. Doordat de situatie in de regio nog altijd onrustig is, heerst er onzekerheid over de laatste races van het seizoen: de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi.

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Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigde tegenover Sky Sports voorlopig aan de huidige planning vast te houden. In Abu Dhabi zelf zijn ze er ook wel uit, zo vertelt Saif Rashid Al Noaimi, CEO van Ethara, de promotor van de Grand Prix. “Het gaat gebeuren. Het zou altijd al gaan gebeuren”, vertelt hij aan Dubai Eye 103.8. “We lopen gewoon op schema voor 6 december. De seizoensfinale wordt hier gehouden, op het Yas Marina Circuit, tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.”

Grote operatie

Volgens de CEO zijn de voorbereidingen inmiddels ook al in volle gang. “Alles wordt al opgezet en we hebben dit jaar de grootste paddock club die we ooit hebben gehad. We overschrijden de 12.000 dit jaar, en 40.000 mensen zijn betrokken bij het organiseren van dit evenement”, somt hij op. “Die mensen zijn allemaal betrokken bij het organiseren van iets groots. Verder hebben we 1500 vrijwilligers, van wie negentig procent uit de Verenigde Arabische Emiraten komt. Meer dan 220 bedrijven leveren aan en steunen dit evenement. Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen.”

Mocht de race in Abu Dhabi, en het naastgelegen Qatar, toch niet doorgaan, dan heeft dat niet alleen invloed op de organisatie van de races. Ook kan het nog wel eens impact hebben op de titeljacht van Andrea Kimi Antonelli.

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