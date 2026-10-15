De onzekerheid over de laatste races van het F1-seizoen neemt toe. Hoewel de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi voorlopig op de kalender blijven staan, groeit de twijfel over de veiligheid in het Midden-Oosten, met name door de onrust in de regio rond Qatar. De keuze om de laatste races te schrappen en uit te wijken naar Europa kan grote gevolgen hebben voor de ontknoping van het kampioenschap.

De onrust in het Midden-Oosten speelt al maanden een rol. Eerder dit jaar besloot de Formule 1 vanwege de veiligheidssituatie de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen. Voor Qatar en Abu Dhabi is vooralsnog geen vergelijkbaar besluit genomen. De situatie blijft echter onzeker, waardoor het steeds lastiger wordt om de races in de regio zonder veiligheidsrisico’s te laten doorgaan.

Qatari’s bereiden zich voor op het ergste

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigde eerder tegenover Sky Sports dat de sport voorlopig vasthoudt aan de huidige planning. Imola staat echter klaar als mogelijke vervanger, mocht de situatie verslechteren. Italiaanse media meldden dat de voorbereidingen op het circuit al in volle gang zijn. Daar is een concrete aanleiding voor: olie-installaties in Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Qatar, zijn getroffen door raketten. Inmiddels heeft sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, de bevolking opgeroepen zich ‘voor te bereiden op het ergste’.

LEES OOK: Kimi Antonelli op titeljacht! Dit is hoe hij het F1-kampioenschap kan winnen in Austin

Saillant detail: als de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi worden geschrapt en Imola als vervanger wordt aangewezen, kan dat de titelstrijd flink beïnvloeden. WK-leider Kimi Antonelli maakt in dat geval mogelijk al tijdens de eerstvolgende race in de Verenigde Staten een grote stap richting zijn eerste wereldtitel. Of hij de titel in Austin daadwerkelijk kan veiligstellen, hangt af van de resterende punten en de resultaten van zijn rivalen.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.