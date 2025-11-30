Wat een race in Qatar! Verslaggever Frank Woestenburg blikt met ons terug op een Grand Prix vol drama. Max Verstappen grijpt de zege na een strategische misser van McLaren, waardoor Oscar Piastri de overwinning door zijn vingers ziet glippen en Lando Norris zijn titelkansen ziet slinken. Hoe spannend wordt de seizoensfinale komend weekend?
