Het is de dag van het grote beschouwen: Max Verstappen is een tweevoudig wereldkampioen Formule 1. In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, proberen we de titel in historisch perspectief te zetten met Frank Woestenburg, F1-historicus Koen Vergeer en Sjaak Willems. Met Daan de Geus in Japan bespreken we de bizarre zondagmiddag in Suzuka, over punten, trekkers en een falende FIA.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email