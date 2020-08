‘Race op Istanbul Park zo goed als zeker, Jerez afgevallen’

De laatste update van de kalender voor 2020 zit er aan te komen. Laatste toevoegingen zijn volgens Autosport races op Istanbul Park, een double header in Bahrein en de traditionele afsluiter in Abu Dhabi.

Rechtenhouder Liberty Media en FOM hebben het al vanaf het begin gezegd, ze willen ondanks de corona-pandemie tussen de 15 en 18 races organiseren. Er staan tot nu toe 13 races vast, de GP van Emiglia Romagna in Imola is 1 november vooralsnog de laatste. Lange tijd leek het er op dat daar China en Vietnam aan toegevoegd zouden worden maar een Oost-Aziatisch gedeelte van de kalender lijkt er dus niet te komen.

Lees ook: Terugblik 2010: Hoe Webber vs Vettel begon: botsende Bulls in Istanbul

Volgens Autosport wordt de terugkeer van de Turkse GP op korte termijn aangekondigd, deze zou op 15 november moeten plaatsvinden. Het door vooral coureurs geliefde circuit was tussen 2005 en 2011 het toneel van de Grand Prix van Turkije. Het ligt aan de Aziatische kant van Istanbul, het afgelegen karakter maakt het wellicht ook aantrekkelijk voor de F1 om daar zijn ‘corona-paddock’ op te slaan.

Het medium weet ook te melden dat de eerste race in Bahrain twee weken later gehouden wordt, gevolgd door de tweede een week later. Er zou nog steeds gespeeld worden met de gedachte om deze op de zogenaamde ‘oval versie’ van het Bahrain International Circuit te houden. Het veelbewogen seizoen 2020 eindigt dan op 13 december in de haven van Abu Dhabi.

Lees ook: 2021-kalender bijna klaar: ‘Nog enkele overeenkomsten afronden’

Vorige week werd Jerez ook nog genoemd als mogelijk locatie voor een Grand Prix. Het circuit dat in een ver verleden nog het toneel was van de beroemde ontknoping in 1997 met Michael Schumacher en Jacques Villeneuve, is uiteindelijk toch afgevallen.