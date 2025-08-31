Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggevers Gerard Bos, Noa de Ruijter en Bas Holtkamp praten je bij vanuit Zandvoort!
RaceReport Dutch GP: Piastri dominant in de duinen, Hadjar stunt
Gerelateerd nieuws
Norris weet wat hem te doen staat na deceptie Zandvoort: ‘Elke race winnen’
31 augustus 2025 20:42 - GP Nederland
Dramaweekend Ferrari krijgt staartje, gridstraf Hamilton voor Monza
31 augustus 2025 20:35 - GP Nederland
Podcast
‘Verstappen knap tweede maar Hadjar steelt de show’ | Dutch GP Update
31 augustus 2025 20:00 - GP Nederland
Leclerc in zak en as na aanvaring met Kimi Antonelli: ‘Dit weekend was een hel’
31 augustus 2025 19:45 - GP Nederland