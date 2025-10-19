Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggever André Venema praat je bij vanuit Austin!
RaceReport GP Verenigde Staten: WK gaat richting climax: bezwijkt McLaren onder druk van Verstappen?
Gerelateerd nieuws
Podcast
‘Wereldkampioenschap is een nieuwe fase ingegaan’ | Paddockpraat Update
20 oktober 2025 01:17 - GP Verenigde Staten
Norris opgelucht: ‘Niet gedacht dat gevecht met Leclerc zo zwaar zou zijn’
19 oktober 2025 23:17 - GP Verenigde Staten
Risicovolle strategie levert Leclerc podium op in Austin: ‘Ik maakte me wel wat zorgen’
19 oktober 2025 23:13 - GP Verenigde Staten
Max Verstappen euforisch na dominant weekend in Austin: ‘Dit moeten we volhouden tot het einde’
19 oktober 2025 23:08 - GP Verenigde Staten