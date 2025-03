We gaan iets nieuws doen! Na elke Grand Prix maken we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Lees hier het eerste RaceReport gratis. Verslaggever Frank Woestenburg praat je bij vanuit Melbourne!

De perfecte aftrap van het seizoen

Een bezoek aan de Grand Prix van Australië in Melbourne is als verslaggever altijd weer een feestje. Het is een stukje vliegen, maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. Het evenement in Albert Park voltrekt zich altijd in een festivalachtige ambiance, waarbij de zomerse temperaturen vanzelfsprekend een handje helpen. En zelfs in de regen (zondag) is het feest.

Gelukkig is de race Down Under weer de opening van het F1-seizoen, zoals het in het verleden was, voordat bezweken werd voor het grote geld uit Bahrein. Melbourne is de perfecte locatie voor de aftrap van het seizoen, dit jaar meer dan ooit vanwege de lokale invloeden op de grid, met twee Australiërs (Oscar Piastri en Jack Doohan) en een Nieuw-Zeelandse Kiwi (Liam Lawson).

In Australië lopen ze vooral warm voor Piastri, die volgens het leeuwendeel van zijn landgenoten weleens een verrassende greep naar de titel zou kunnen doen, ten koste van zijn teamgenoot Lando Norris en titelverdediger Max Verstappen. Piastri – koosnaam: OP81 – heeft de snelheid, is een koele kikker en beschikt bij McLaren ook nog eens over het beste materiaal, dus waarom niet?

Een local in St. Kilda, de trendy wijk in Melbourne waar niet geheel toevallig mijn hotel is gevestigd, omschrijft het treffend en op typisch Australische (dus ongepolijst) wijze: ,,He will destroy all of them…”

We gaan het zien. De start is in ieder geval veelbelovend…

Een kleine sfeerimpressie van het weekend:

De quote van Max “Vorig jaar viel ik uit in Australië, nu ben ik tweede geworden. Wat dat betreft sta ik dus achttien punten in de plus. Het was een moeilijk race door de natte omstandigheden, maar onderweg heb ik wel plezier gehad. Het voelt goed dat ik met deze auto tot de laatste bocht mee kon strijden voor de overwinning. Qua snelheid missen we nog wat ten opzichte van McLaren, maar dit is zeker een hoopgevend begin. Op naar China.”

TOP / FLOP Wie of wat viel mee? Of juist tegen? Elke Grand Prix krijg je van ons de TOP en FLOP van het raceweekend! Te beginnen in Australië en het verschil tussen jong en oud! TOP: Kimi Antonelli In 2015 debuteert Max Verstappen in Melbourne als F1’s ster van de toekomst. Tien jaar en vier Verstappen-titels later is die talentenstatus overgegaan op Kimi Antonelli (18). Na een tegenvallend Formule 2-seizoen is niet iedereen voorafgaand aan de Australische GP echter overtuigd van zijn klasse. In de regen in Melbourne bewijst Antonelli vervolgens het (voorlopige) ongelijk. Waar de ene na de andere rookie namelijk van de baan schiet, vormt de jongste van allemaal de uitzondering op de regel. Een goede strategie helpt, maar toch: soeverein rijdt het Mercedes-talent van P16 naar P4. En dat bij zijn debuut, met veel druk op de schouders en onder de meest moeilijke omstandigheden die er zijn. Top!

FLOP: Lewis Hamilton Gelikte filmpjes, mooie worden, een boost in de verkoop van merchandise, prachtige plaatjes en dolenthousiaste tifosi: in de aanloop naar de openingsrace in Australië gaat het weken- en zelfs maandenlang al over Lewis Hamilton en Ferrari, een volgens velen match made in heaven. Zijn achtste titel, en dat in de rode bolide? Hamilton-fans en Ferrari-tifosi dromen ervan. Ze worden, net als Hamilton en het team, in Melbourne echte ruw wakker geschud: achtste in de kwalificatie, tiende in de race. Commercieel en marketingtechnisch zijn Hamilton en Ferrari weliswaar een match, het openingsweekend blijkt sportief een flop.

Achter de schermen

Een kijkje achter de schermen bij de Grand Prix van Australië!

Uitslag GP Australië 2025

Dit zagen we ook nog in Melbourne

3 vragen aan… Stoffel Vandoorne

De Belg Stoffel Vandoorne is ook dit seizoen weer de derde coureur bij Aston Martin, het team van Fernando Alonso en Lance Stroll. Naast het simulatorwerk in de fabriek in Silverstone bestaat zijn rol in een GP-weekend vooral uit sponsoractiviteiten, wachten en toekijken.

Stoffel Vandoorne in de paddock tijdens de GP van Australië 2025 (Getty Images)

Stoffel, haal je voldoening uit je rol in zo’n weekend of kriebelt het?

“Ik zit natuurlijk liever achter het stuur. Ik heb het geluk dat ik hiernaast ook nog kan racen, in de Formule E en het WEC. Anders is het niet uit te houden, als je ieder GP-weekend in de paddock bent en je nooit rijdt. Je moet wel actief blijven.”

Wat kunnen we dit seizoen van Aston Martin verwachten?

“Het veld is dit jaar heel close. De resultaten zullen per circuit verschillen, dus het is nog even afwachten om te zien waar we exact staan. Wel moeten we nog flinke stappen zetten, want we zitten zeker nog niet op het niveau waar we willen zitten. Ieder team zal op een zeker moment de focus gaan verleggen naar 2026. Teams die niet supercompetitief zijn kunnen dat wat eerder doen dan teams die vol in de running zitten voor het kampioenschap. Voor ons is belangrijk dat we op een goede plaats in het constructeurskampioenschap finishen, want het gaat om heel veel geld. Daar ligt nu onze volle focus.”

Tenslotte, wil je een voorspelling doen voor wat betreft de titelstrijd? “Lastig hoor. Voor de constructeurstitel gok ik op McLaren. In het rijderskampioenschap zal het in eerste instantie gaan tussen Oscar Piastri en Lando Norris. En vergeet natuurlijk Max niet. Als de auto’s dichtbij elkaar zitten, kan hij als coureur natuurlijk wel het verschil maken.”

VOLGENDE: Grand Prix van China 2025

(Red Bull Content Pool) Na de seizoensopener in Australië trekt het Formule 1-circus naar Shanghai voor de Grand Prix van China, de tweede race op de kalender van 2025. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend, inclusief Nederlandse tijden. Vrijdag 21 maart Eerste vrije training: 04:30 – 05:30 uur

Tweede vrije training: 08:00 – 09:00 uur Zaterdag 22 maart Derde vrije training: 04:30 – 05:30 uur

Kwalificatie: 08:00 – 09:00 uur Zondag 23 maart Race: 08:00 uur