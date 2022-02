Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat George Russell dit seizoen al Lewis Hamilton kan verslaan. Schumacher noemt Russell een ‘uitzonderlijk talent’ en is verrast dat Mercedes de coureur nu pas een kans geeft.

Russell versloeg de afgelopen jaren bij Williams al zijn teamgenoten met relatief gemak. De Brit was dominant in de kwalificatieduels en was in de races vaak sterker dan Robert Kubica en Nicholas Latifi. Dit jaar staat Russell bij Mercedes voor een opgave van een ander kaliber, nu hij het opneemt tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Logischerwijs bleef Russell bij de lancering van de W13 wat voorzichtig met zijn verwachtingen voor dit jaar, maar oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Russell het op kan nemen tegen Hamilton.

“Ik weet zeker dat hij Hamilton kan verslaan, natuurlijk”, zegt hij in een interview met Sky Sports. Wat Schumacher nog wel verbaast, is dat Mercedes zo lang heeft gewacht om voor deze ‘super-line-up’ te gaan. “Er waren altijd discussies over Bottas. Ik heb nooit begrepen waarom het zo lang duurde. Russell is een uitzonderlijk talent. Of het net zo ver zal komen als met Lewis valt nog te bezien.”

Positief over Russell is Schumacher dus wel, al heeft hij nog wel zijn bedenkingen bij de prestaties van de Brit aan het einde van 2021. Na de tweede plaats in de verregende Belgische Grand Prix wist Russell nog maar weinig indruk achter te laten en werd hij soms afgetroefd door teamgenoot Latifi. “Waar dat aan lag, weten we natuurlijk niet. Maar ik denk dat het een super constellatie is. Je moet ook niet vergeten dat Mercedes zich ook langzaam op de toekomst moet oriënteren. Lewis kan op elk moment zeggen dat hij het niet meer leuk vindt of wil stoppen. En je moet je daarop voorbereiden”, besluit Schumacher.