Mercedes heeft zoals verwacht een flink geüpdatete motor achterin de W13, haar 2022-auto, hangen. Sterker nog, sinds het begin van het hybridetijdperk heeft het niet zoveel veranderd.

Een van de redenen voor de veranderingen is natuurlijk de overstap naar E10-benzine in de Formule 1. Dit zou gepaard gaan met een potentieel vermogensverlies van 20 pk. Het Italiaanse Motorsport berichtte eerder in de winter al dat Mercedes deze 20 pk al had teruggevonden. Mede door de ontwikkeling van een nieuwe turbo.

Wat bij Mercedes verder meespeelt qua motor, is dat het zeker eind 2021 kampte met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Dit was dus absoluut een verbeterpunt, met Mercedes dat er volgens Zak Brown van motorklant McLaren ook alle vertrouwen in heeft deze te hebben opgelost. Een laatste en niet onbelangrijke reden is natuurlijk dat de 2022-auto’s compleet nieuw zijn, waarbij de aerodynamica ook impact heeft op de architectuur van de motor en hoe deze ingebouwd is.

‘Omvangrijk project’

Hywel Thomas, het hoofd van Mercedes’ motorafdeling in Brixworth, gaat uiteraard niet op details in. Wat hij wel kwijt wil? “Dat we voor dit jaar meer aan de motor hebben veranderd dan elk seizoen sinds 2014”, zo wordt hij geciteerd door The-Race. Hoewel de motor van de laatste jaren nog wel de basis vormt, was het een ‘omvangrijk project’, erkent hij. “We zijn ook eerder begonnen”, zegt Thomas. “Terwijl we tijdens de ontwikkeling op gezette momenten ook wat meer hebben geëxperimenteerd.”

Vooral de verwijzing naar 2014 zal rivaliserende motorfabrikanten mogelijk angst inboezemen. Mercedes kwam toen, in het eerste jaar van het hybride-tijdperk, met een dominante motor op de proppen. Dit was een van de pijlers van Mercedes’ successen sindsdien.

Een aantal van de Mercedes-motoren van de laatste jaren. Foto: Mercedes

Behalve Mercedes komt ook Renault dit jaar met een in grote mate nieuwe motor voor haar team Alpine. Volgens geruchten in verschillende buitenlandse media verliep de ontwikkeling daarvan niet zonder problemen, al moet de tijd uitwijzen of dat klopt. Ferrari zegt ook met de nodige innovaties te zijn gekomen. De Scuderia introduceerde eind vorig jaar ook al wat updates voor de hybride systemen.

Honda, de leverancier van Red Bull, haalde voor 2021 juist veel oorspronkelijk voor 2022 bedoelde concepten naar voren vanwege het stopzetten van haar fabrieksprogramma eind 2022. De Japanse firma levert en runt wel nog altijd de motoren voor het team van Max Verstappen. Red Bull-topman Helmut Marko vertelde de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung onlangs dat de motor voor dit jaar er ‘goed uitziet’.