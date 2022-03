Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is alles behalve onder de indruk van Aston Martin. Schumacher stelt dat ze de ‘draad kwijt zijn’ en dat de ‘bulldozer-methode’ van teameigenaar Lawrence Stroll niet werkt.

Aston Martin hoopt met flinke investeringen in een nieuwe fabriek, dankzij teameigenaar Lawrence Stroll, dat het binnen afzienbare tijd om de titel kan strijden. In Bahrein werd echter op pijnlijke wijze duidelijk dat dat nog ver verwijderd is. Lance Stroll en Nico Hülkenberg – die inviel voor de positief geteste Sebastian Vettel – werden slechts twaalfde en zeventiende na een toch al teleurstellende kwalificatie.

Lees ook: Aston Martin wil ‘situatie snel rechtzetten’ na slechte kwalificatie in Bahrein

“Ze zijn de draad kwijt”, stelt oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher tegen AvD Motor & Sport Magazin. “Ze wilden te snel te veel bereiken, en dat werkt helaas gewoon niet in de Formule 1.” Schumacher begrijpt vooral niet waarom het team voor de ‘bulldozer-methode’, veel geld investeren in de hoop dat je snel om de zeges en titels kan strijden, gaat. “Je kunt niet zomaar een hoop mensen en een hoop geld nemen, het in een pot stoppen, even roeren en dan hopen dat er iets goeds uit komt. Het is een continu proces en het moet op rolletjes lopen.”

Daar heeft Schumacher, die van 2005 tot en met 2007 voor Toyota reed, ervaring mee. Ook daar gingen ze voor de ‘bulldozer-methode’ en investeerden ze veel geld in de hoop om snel mee te kunnen dingen naar de titel. “Dat werkte toen al niet”, aldus Schumacher. Terug naar Aston Martin: “De auto is, van wat we horen, een ramp. En daar komt nog bij dat de eigenaar van het team nu ook vergaderingen bijwoont en zegt hoe de zaken moeten worden geleid. Als dat het geval is, dan wordt het erg ingewikkeld.”

Lees ook: Aston Martin weet nog niet of Vettel in Saoedi-Arabië kan racen

Wat de ramp dan nog afmaakt volgens Schumacher, is dat Stroll in de kwalificatie werd verslagen door invaller Hülkenberg, die in 2020 zijn laatste Formule 1-race reed – ook als invaller. “Dat was echt pijnlijk. Stroll moet zich afvragen of hij niet een andere hobby moet zoeken.”