Aston Martin was een van de grootste verrassingen van de kwalificatie in Bahrein, maar dan in de negatieve zin. Het team heeft wat huiswerk te doen met de zeventiende en negentiende startplek: “We zullen hard werken om de situatie recht te zetten.”

In de derde vrije training leek Aston Martin nog te kunnen rekenen op een mogelijke Q3-deelname, maar niets was minder waar. Het werd een dramatische kwalificatie voor het team dat in de komende jaren voor de titel had willen gaan. Nico Hülkenberg, die invalt voor de positief geteste Sebastian Vettel, start vanaf de zeventiende plek, Lance Stroll slechts vanaf de negentiende.

“We zijn uiteraard teleurgesteld met onze prestatie in de kwalificatie, maar we zullen hard werken om te zien of we onze racepace en strategie voor de race kunnen optimaliseren”, zegt Mike Krack, sinds dit seizoen de teambaas van Aston Martin. “Er valt op dit moment niet veel meer te zeggen. We zijn racers en we zullen zo hard en snel mogelijk werken om de situatie recht te zetten.”

Voor invaller Hülkenberg was het al geen prettige dag, maar voor Stroll was het nog pijnlijker. Hij zag zijn tijdelijke teamgenoot de zeventiende tijd klokken terwijl hij zelf negentiende werd. Dat terwijl Hülkenberg in 2020 voor het laatst in een echte raceauto stapte.

“We zijn teleurgesteld met dit resultaat en dat is niet wat wij verwacht hadden na een positieve derde vrije training”, zegt Stroll, “We hebben wat aanpassingen doorgevoerd en misschien zijn we daarbij de verkeerde kant opgegaan. We moeten de data analyseren zodat we hiervan kunnen leren. De eerste races zullen we proberen om de auto beter te begrijpen”, besluit de Canadees.