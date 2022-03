Nico Hülkenberg maakt zijn reputatie als supersub dit weekend vooralsnog meer dan waar. De Duitser klopte zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll in de kwalificatie en wist zelfs bijna Q2 te halen in Bahrein.

Op de vraag van de F1TV-verslaggever of hij hier, met een zeventiende tijd, redelijk tevreden mee mag zijn, antwoordt Hülkenberg dat hij denkt van wel. “Het was een goede kwalificatie. Kort, maar in mijn beleving prima.”

“Ik heb volgens mij niet veel op tafel laten liggen”, oordeelt de Duitser die dit weekend landgenoot Sebastian Vettel vervangt. Wat wel jammer is: “Het scheelde volgens mij maar vijf honderdsten of ik had Q2 gehaald. Dat weet je normaal altijd wel te vinden, maar ik heb geen duidelijke fout gemaakt, of zo.”

Aangezien hij donderdagochtend nog thuis op de bank zat, is The Hulk best happy met hoe het gaat. “De zondag wordt hier echter mijn zwaarste dag”, verwacht hij. “Dan zit ik ineens in de duels, met allemaal auto’s om me heen. Dat heb ik lang niet gedaan.”

Hülkenberg reed zijn laatste Grand Prix – zijn laatste race zelfs – immers in oktober 2020. Een tijd geleden. Het is dus weer even inkomen. Eveneens wat zaken als het managen van de banden betreft, denkt hij. “Ik blijf echter net als tot op heden gewoon doen wat ik kan. Dan zien we het verder wel.”

