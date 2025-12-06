Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, was zaterdagavond bmeteen na de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi uitermate te spreken over het eindresultaat in de vorm van pole position. “Dit was echt een teamprestatie”, reageerde Vermeulen in de paddock. “Maar”, zo voegde hij eraan toe, “we missen de Mercedessen.”

Verstappen veroverde zaterdag pole position en troefde daarmee zijn concurrenten in de titelstrijd, respectievelijk WK-leider Lando Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, af. Bij een zege van Verstappen heeft Norris aan een derde plaats genoeg om zijn eerste wereldtitel te pakken. Hij heeft een voorsprong van twaalf punten in de WK-stand.

In de kwalificatie besloten Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase om in Q2 een nieuw setje zachte banden uit te sparen, aan het begin van Q3 kreeg hij bovendien een nuttige slipstream van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. “Dit was een teamprestatie. Een kwalificatie volgens het boekje. Maar Max weet het dan op het moment suprême ook zelf nog wel heel goed aan mekaar te rijden en in de laatste ronde van Q3 doet hij het zonder tow. Het is mooi om te zien, Gianpiero en Max werken nu tien jaar samen en die kunnen elkaar lezen, dat is niet normaal”, aldus Vermeulenen. En dan, verwijzend naar de WK-strijd: “We missen alleen de Mercedessen vooraan.”

De aanwezigheid van Russell en/of Antonelli op de eerste of tweede startrij had Verstappen in dit geval goed uitgekomen. De Mercedes-coureurs moesten echter genoegen nemen met respectievelijk de vierde en veertiende tijd. Vermeulen over de titelkansen en de race van morgen: “We kunnen niets meer doen dan dat we nu doen. Maar als dit de uitslag wordt, redden we het niet. Alleen is het wel zo dat Norris meer op zeker zal gaan dan Oscar en Max, die allebei niets te verliezen hebben. En fox Alonso staat ook nog in de buurt op P6, dus we gaan het zien.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.