Max Verstappen en Sergio Pérez hebben allebei al een volledige testdag in Barcelona op zich genomen en dus kan Red Bull de feedback die de twee coureurs geven naast elkaar leggen. En die is vergelijkbaar, stelt het team.

Red Bull kende een prima eerste testdag met Max Verstappen, die maar liefst 147 ronden over het Circuit de Barcelona-Catalunya reed. De tweede dag verliep wat minder soepel voor Sergio Pérez. Laat in de ochtendsessie kwam hij stil te staan vanwege versnellingsbakproblemen, die er vervolgens voor zorgden dat hij pas na een lange tijd weer naar buiten kon om de test te hervatten. Uiteindelijk kwam hij tot 78 ronden.

Guillaume Rocquelin, head of race engineering, was tevreden met het verloop van de donderdag. “Checo kwam al snel op gang en zijn feedback is zo goed als hetzelfde als die van Max”, zei hij na afloop van dag twee van de shakedown. “Dat betekent dat we weten welke kant we opgaan en dat alles redelijk geregeld is. Elke keer dat de auto terugkeert in de garage, passen we wat dingen aan. Al met al ben ik tevreden.”

Red Bull veroorzaakte de eerste rode vlag van de shakedown, maar er is nog geen reden tot paniek bij het team. “We hadden vandaag een klein probleem waardoor we ongeveer een halve dag hebben verloren, maar we maken ons niet echt zorgen over het probleem zelf. Het is alleen jammer dat we die tijd hebben verloren”, aldus Rocquelin. “Op de lange termijn zal het echter geen invloed hebben, want we hebben een solide platform en we zijn blij met de vooruitgang die we boeken”, verzekert hij.

Foto: Motorsport Images