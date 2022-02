Met de introductie van de 2022-auto’s is er veel te doen om de verschillende rijstijlen van de heren coureurs, en of ze zich moeten aanpassen. Volgens Max Verstappen is het niet anders dan anders: “Je moet je altijd aanpassen aan de situatie.”

“Is dat zo?”, is in gesprek met de Nederlandse media Verstappens lachende reactie als hij wordt geconfronteerd met het feit dat er al allerlei artikelen de ronde doen dat hij zijn rijstijl al aan de nieuwe auto’s heeft aangepast. “Weet je, je moet je altijd aanpassen aan de situatie”, stelt hij. “Zelfs elke wedstrijd is anders.”

“Ik pas me gewoon aan aan hoe de auto het hardste gaat”, zegt hij op typische Verstappen-wijze. Dat is voor hem overigens geen heel bewust proces, vertelt hij. “Dat gaat heel natuurlijk.” Uiteindelijk, zegt hij, is een Formule 1-auto ook een Formule 1-auto. “Je stuurt nog steeds links- en rechtsom en de rem en het gaspedaal zitten nog op dezelfde plek.”

Wat hij wel erkent, is dat het omdat de auto’s zo nieuw zijn, fijn is zoveel mogelijk kilometers te maken. Voor hemzelf, maar ook voor het team. “Je wil zoveel mogelijk informatie hebben, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.” Waar rivaal Lewis Hamilton woensdagochtend stond te gluren bij de buren en de Red Bull RB18 nader bestudeerde, heeft Verstappen niet echt nauwlettend naar de nieuwe Mercedes gekeken. “Nee, daar krijg ik allergie van”, grapt hij.

Makkelijker inhalen?

Iets waar hij al wel een voorzichtige indruk van heeft gekregen, is of het met de 2022-auto’s inderdaad makkelijker is om elkaar te volgen en in te halen. “Ik heb achter een Haas en Williams gezeten en de auto voelde toen wel iets stabieler aan. Normaal verlies je meer downforce, wordt de auto ook minder voorspelbaar, omdat hij op een rare manier kan uitbreken of je onderstuur krijgt.”

“Het voelde nu dus iets normaler, maar door de hoge bochtensnelheden die we nog steeds hebben, is het nog steeds niet zo dat je pal achter iemand z’n diffuser kan rijden. Als je binnen een halve of hele seconde zit, verlies je nog altijd grip. Dat kun je ook niet helemaal voorkomen, maar als het allemaal wat stabieler blijft, is het sowieso al beter.”

