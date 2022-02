Max Verstappen voelt zich als wereldkampioen niet ineens meer een ambassadeur of uithangbord van de sport. De Nederlander heeft een uitgesproken mening en zal die blijven uitdragen. “Maar daarvoor maakt het voor mij niet uit of je kampioen bent of laatste rijdt.”

Dat vertelt Verstappen in klein comité met de Nederlandse pers in Barcelona. Op het circuit aldaar staat de donderdag voor Verstappen in het kader van mediaverplichtingen – teamgenoot Sergio Pérez neemt de honneurs waar achter het stuur van Red Bulls RB18. Verstappen hoefde dus niet in de auto plaats te nemen, maar wel in de persconferentie. Daarin kwam uiteraard het wereldnieuws over de uitgebroken oorlog in Oekraïne aan bod, maar ook het in de Formule 1 nog altijd hete hangijzer dat wedstrijdleider Michael Masi is weggestuurd als gevolg van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

Lees ook: Verstappen kritisch: ‘Masi is voor de bus gegooid, het is niet juist dat hij is weggestuurd’

Verstappen, die in Abu Dhabi de zege en titel pakte, kon dit volgens het rivaliserende Mercedes doen omdat Masi de safetycarprocedure aan het eind van de race niet juist hanteerde. Verstappen heeft zich in Barcelona kritisch uitgelaten over hoe de FIA Masi daarna opzij heeft gezet – hij krijgt een functie elders, terwijl twee nieuwe wedstrijdleiders hem opvolgen. “Hij is voor de bus gegooid”, stelde Verstappen. En: “Dat hij is ontslagen, vind ik onacceptabel. Het was niet de juiste beslissing.”

Tegenover de Nederlandse pers, verklaart Verstappen dat het hem ‘niet hoog zit’, maar: “Ik heb wel met Masi te doen. Ik vind dat het niet hoort hoe het is gegaan en dan spreek ik me daar ook over uit.” Hetzelfde geldt voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Tijdens de persconferentie stelde Verstappen het ‘niet juist’ te vinden daar te gaan racen. In gesprek met de Nederlandse media ter plaatse, noemt hij het zelfs ‘niet verantwoord om daar te gaan racen, gezien wat er aan de hand is’.

Lees ook: Vettel gaat niet in Rusland racen na invasie Oekraïne: ‘Dat is fout’

Binnen het team, erkent hij wel, speelt het als topic wat minder. “Het team is druk bezig met de auto, dus denk niet dat het in de garage het hoofdthema is. We hebben er ook geen invloed op, dus je moet daar denk ik ook niet heel veel met de jongens mee bezig zijn.”

Dat Verstappen – als wereldkampioen – naar zijn mening wordt gevraagd, begrijpt hij heel goed. Hij is ook niet langer de nieuwkomer, en op inmiddels 24-jarige leeftijd ook geen jonkie meer. Toch voelt hij zich als kampioen niet ineens meer een ambassadeur van de sport dan voorheen. Typisch nuchter: “Niet per se, want ik geef gewoon altijd mijn mening en het maakt voor mij niet uit of je wereldkampioen bent of laatste rijdt.” Dat zijn woorden als kampioen meer gewicht met zich meedragen, dat beseft hij ook wel. “Maar dat maakt voor mij verder ook niet uit.”