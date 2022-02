Max Verstappen heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over hoe de FIA wedstrijdleider Michael Masi aan de kant heeft gezet. “Hij is voor de bus gegooid.”

De FIA kondigde recentelijk een actieplan aan naar aanleiding van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Daarin stond dat Michael Masi niet langer de wedstrijdleider is en een functie elders aangeboden heeft gekregen. De positie van de Australiër stond onder druk omdat hij in de slotfase van de titelbeslissende race niet het handboek opvolgde voor wat betreft de safetycar-regels. Zo liet hij niet alle gelapte auto’s voorbijgaan aan de safetycar en liet hij het veld te snel weer los.

Max Verstappen, die in Abu Dhabi de titel greep, heeft er geen goed woord voor over dat Masi is afgezet door de FIA. “Het gaat nu veel over Abu Dhabi, maar kun je je voorstellen dat je als scheidsrechter de hele tijd de coach in je oor hoort roepen?”, vertelt Verstappen bij de persconferentie in Barcelona. Wat hij wel goed vindt, is dat de FIA heeft besloten om de wedstrijdleider beter te ondersteunen en de directe verbinding tussen teambazen en de wedstrijdleider in de ban heeft gedaan. “Dat de Formule 1 heeft ingegrepen en teams nu geen invloed kunnen hebben op de beslissing, is denk ik goed. De wedstrijdleider moet beslissen. Dat dit was toegestaan, vind ik onacceptabel.”

“Dat Michael is ontslagen, vind ik ongelofelijk”, vervolgt de Nederlander. “Hij is voor de bus gegooid. Ik vind het heel sneu voor hem, hij was een hele goede race director. Niks tegen de nieuwe wedstrijdleiding, die vast ook goed is, maar ik heb het Michael wel laten weten, met een sms, dat ik het vervelend voor hem vind.”

Verstappen heeft nu vooral medelijden met Masi zelf. “Het is een moeilijke baan, zeker omdat hij het moest overnemen van Charlie Whiting. Ik ben zelf sinds mijn debuut een veel betere coureur geworden, hij had ook verder kunnen groeien. Iedereen heeft mensen nodig om zich te helpen, dat had Whiting ook. Ik denk dat Masi daar ook baat bij zou hebben gehad. Ik vond het niet de juiste beslissing”, besluit Verstappen.