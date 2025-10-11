Twee jaar geleden beleefde Jos Verstappen als rallycoureur een flinke crash, samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul. De laatste ging knock-out en kan zich van het incident niets meer herinneren. Die bewuste crash heeft geen enkele invloed gehad op het vertrouwen in elkaar, betoogt Jamoul tegen FORMULE 1 Magazine. “Ik zal niet bij iedereen instappen, maar wel bij Jos. Geen probleem. We vertrouwen elkaar volledig.”

“Het was destijds ook niet mijn eerste crash”, vertelt Jamoul nuchter over het voorval. “Maar een week erna zaten we weer samen in de auto, hoor. Dit is waar ik van hou, van rijden op de limiet. Ja, als navigator moet je mentaal sterk zijn, maar als coureur net zo. Het is ook niet dat ik geen controle heb, simpelweg omdat de ander het stuur in handen heeft. Ik heb juist wel controle. Want ik ben degene die tegen Jos zegt wat hij moet doen.”

‘Meer tijd met mij dan thuis’

Jamoul is vanaf dag één tevreden over de samenwerking met Verstappen, vertelt hij. Ook vanwege de persoonlijke klik. “Jos wil de snelste zijn, ik ook. We kunnen het goed met elkaar vinden en begrijpen elkaar. Dat moet ook wel, dit is geen job. Je werkt heel intensief met elkaar samen. Jos heeft de laatste maanden meer tijd met mij doorgebracht dan met zijn vrouw”, aldus Jamoul. Dan lachend richting Verstappen: “Gelukkig voor je vrouw, Jos.”

Jamoul ziet dat Verstappen zich als rallycoureur in korte tijd enorm heeft verbeterd. “De snelheid bij Jos was er vanaf het begin, maar hij miste alleen de nodige rallyervaring. Vooral in het maken van notes, deze opvolgen en daarnaast de hele dag de concentratie vasthouden. Een rally is geen F1-race met anderhalf uur flat-out gaan, hier zijn het korte proeven met veel pauzes tussendoor.”

