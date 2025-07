Een sportief dramatisch weekend kende voor Formule 2-coureur Richard Verschoor toch nog een klein gelukje: hij pakte zelf weliswaar nul punten, maar de Nederlander zag vervolgens hoe titelrivaal Alex Dunne zondag na de race zijn zege (en daarmee 25 punten) verloor. Desondanks is Verschoor de leiding in de titelstrijd kwijt. De nieuwe koploper heet Leonardo Fornaroli.

Dunne werd ver na afloop van de race bestraft voor het niet naleven van de technische reglmenten, door een 10-secondenstraf eindigde hij zelfs buiten de punten. Daardoor blijft Verschoor hem nog altijd voor in het kampioenschap. De Italiaan Fornaroli profiteerde echter ook van de straf van de Ier, hij pakte daardoor extra punten en ging Verschoor voorbij. Het verschil bedraagt nu één punt met Fornaroli.

Het zat Verschoor in de Ardennen in het weekend bepaald niet mee toen hij zaterdag in de sprintrace na een touché en een daaropvolgende spin al snel noodgedwongen de strijd moest staken. Met een elfde plek in de kwalificatie stond hij daags erna in de hoofdrace eveneens voor een grote opgave om punten te scoren. Dat lukte in de regen geenszins: de Nederlander eindigde als negentiende.

Tot overmaat van ramp won titelconcurrent Dunne de race, vóórdat hij dus later bestraft werd en de punten kwijtraakte. Verschoor heeft nog altijd 122 punten in de titelstrijd, een punt minder dan Fornaroli. Er zijn nog vijf raceweekenden te gaan in de Formule 2, te beginnen komend weekend in Hongarije.

