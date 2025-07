Als we de voorspellingen mogen geloven, opent de hemel zich zondag boven het circuit van Spa-Francorchamps en krijgen Max Verstappen en consorten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te maken met regen. Gaat dat hem helpen om vanaf P4 misschien wel te winnen? Het zou het ‘Wonder van Spa’ zijn. Maar reken er maar niet op.

Chaos in de regen?

Er waren tijden, zoals we al eerder beschreven, waarin Verstappen in België met een gerust hart een paar onderdelen kon vervangen en een gridstraf kon incasseren. Want: hij zou vermoedelijk toch wel winnen. Dat is dit jaar wel anders, zoals al het hele seizoen blijkt. En ja, Verstappen won de sprintrace. Dat zegt weer wat over zijn uitzonderlijke klasse. Maar kan hij dan zondag ook de Grand Prix winnen? Dat moeten er gekke dingen gebeuren.

“P3 is het hoogst haalbare”, voorspelt de viervoudig wereldkampioen. Voor Verstappen-fans een ongetwijfeld verdrietige constatering, zelfs de hemel huilt mee. En de regen die daaruit komt, kan altijd voor wat chaos zorgen, zo erkende Verstappen. Maar hij is ook de eerste om te erkennen dat de strijd in de Belgische Ardennen vermoedelijk vooral tussen Lando Norris en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zal gaan.

Wellicht dat de twee elkaar in de haren vliegen, nu het seizoen halverwege is én het gevecht om de titel een zinderende strijd belooft te worden. En dat dáár dan het Wonder van Spa uit ontstaat voor Verstappen die eventueel de lachende derde is. Het is overigens ook iets waar Charles Leclerc – hij start vóór Verstappen als derde – op zal hopen. “Wensdenken”, zo klinkt het in de paddock veelzeggend.

Van pole naar het rempunt naar La Source is een afstand van…165 meter slechts. Foto: Getty

‘Afgesteld op regen in Spa’

Regen of geen regen, de tijd zal het zondagmiddag leren. Interessant wordt hoe dan ook de strijd verderop in het veld. Want coureurs als Lewis Hamilton (bijna in tranen zaterdag) en Kimi Antonelli (helemaal in tranen) hebben wat goed te maken. Om over het zwaar tegenvallende Aston Martin (beide auto’s op de laatste startrij) nog maar te zwijgen. “Maar wij hebben de auto afgesteld op regen”, is het excuus van de formatie van Fernando Alonso en Lance Stroll. Laat dat nu ook voor de rest van het veld gelden.

Wie weet zondag het beste te presteren in vermoedelijk wisselende omstandigheden? Wie heeft het beste compromis gevonden tussen snelheid en downforce en wie slaat de spijker strategisch op de kop als er ongetwijfeld een safety car in de baan komt? De Grand Prix van België verveelt nooit. Ook zondag vermoedelijk niet. Reken alleen maar niet op een wonder.

En verder…

…is een ronde 7004 meter lang

…is de kans op een safety car 63 procent

…won Michael Schumacher het vaakst (6x)

…is het 165 meter van pole tot het rempunt voor de eerste bocht

