Welkom in Spa, in de verte klinkt muziek. We horen de klanken van DI-RECT, ‘Times are changing’, zingen de muzikale vrienden uit Den Haag. Hoe toepasselijk.

Want er was een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin je als Formule 1-verslaggever met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van België sprak over het doelbewust vervangen van onderdelen waarmee hij een gridstraf in Spa voor lief nam. Want, zo was de redenering, hij was in de Red Bull zo snel dat hij toch wel zou kunnen winnen. En aldus geschiedde, vanuit de subtop of zelfs het middenveld.

En er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat je als Formule 1-verslaggever in Spa, vaak ongeveer halverwege het seizoen, niet eens hoefde te weten hoeveel voorsprong Max Verstappen had in de WK-stand. Want hij ging toch wel kampioen worden, zo vermoedde je stiekem. En aldus geschiedde.

Maar tijden veranderen.

Want nu is er een tijd waarin een inhaalrace al lonkt zonder gridstraf.

Waarin de redenering al is dat Verstappen in plaats van ‘zeker winnen’ juist ‘vast níet zal winnen’.

Waarin de voorsprong in de WK-stand inmiddels een achterstand is.

En waarin ‘toch wel kampioen worden’ inmiddels is omgeturnd tot ‘géén kampioen worden’.

Tijden veranderen, Spa is niet meer de plek waar Verstappen voor even koning van België is. Of, zou het dan toch dit weekend?

Want één ding is nooit veranderd: dat je hem niet moet uitvlakken.

En op dit circuit zijn al gekkere dingen gebeurd.

