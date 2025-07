Max Verstappen houdt zijn verwachtingen voor de Grand Prix van België bescheiden: meer dan P3 zit er realistisch gezien naar eigen zeggen niet in. De Nederlander denkt niet dat hij mee kan doen om de overwinning, óók niet als het – zoals voorspeld – gaat regenen. “We hebben dit jaar in de regen nog niet echt een kans gehad,” vertelt de viervoudig wereldkampioen. “P3 in de race is realistisch, maar meer zit er niet in.”

Toen het zaterdag rond het middaguur droog was, snelde Verstappen op sublieme wijze naar de zege in de sprintrace. Maar dat kunststukje zal hij zondagmiddag op circuit Spa-Francorchamps vermoedelijk niet gaan herhalen, of er moet een wonder gebeuren. Dat wonder zou ‘regen’ kunnen zijn, maar de Nederlander tempert alvast de verwachtingen na zijn vierde plek in de kwalificatie.

“Ik denk dat we voor P3 moeten vechten”, stelt Verstappen. “Dat is realistisch.” En of het dan uitmaakt of het regent of droog is? “Bij droog weer is de derde plek in de race sowieso het uitgangspunt. Misschien dat regen nog wat chaos kan opleveren. Maar goed, dan nog heeft McLaren normaal gezien een voordeel.”

