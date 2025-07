Ja, het is een sprintrace en geen Grand Prix, maar blij was hij wel, aldus Max Verstappen. “Want winnen in Spa is altijd mooi, dus deze telt voor mij ook.” Dat hij erin slaagde om McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris achter zich te houden, deed hem deugd. “Gemakkelijk was het niet.”

Kat-en-muisspel was de term die Verstappen naderhand in België gebruikte om de strijd met Piastri en Norris te duiden. “Ik wist dat ik snel moest toeslaan”, zei hij over de inhaalactie op Piastri in de openingsronde. “Het is een mooie zege, ook omdat dit circuit in Spa mijn favoriete circuit is. Dat ik de McLarens achter me wist te houden, maakt het extra fijn.”

Simpel was het allerminst, blij was Verstappen echter sowieso. “Het voelde alsof ik vijftien kwalificatierondjes achterelkaar reed. Het is dan zaak om alles te geven en geen fouten te maken.”

De coureurs kunnen zich in België nu gaan opmaken voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. De sessie begint om 16.00 uur en het is de vraag of Verstappen kan meedoen om de pole position. In de sprintkwalificatie van vrijdag was Piastri namelijk heer en meester.

