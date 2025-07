Een prachtige kwalificatie eindigde zaterdag in België in een pole position voor Lando Norris, en dat in het thuisland van zijn moeder. Max Verstappen start de Grand Prix op het circuit Spa-Francorchamps als vierde.

Beleef hieronder de kwalificatie in vogelvlucht!

Q1: Antonelli en Hamilton wéér de pineut

Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan sneuvelt Kimi Antonelli in Q1 van een reguliere kwalificatie. De Mercedes-rookie vloog er vrijdag in de sprintkwalificatie ook al uit. Datzelfde gold toen eveneens voor Lewis Hamilton. En ook nu is de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw de pineut. Door het overschrijden van track limits raakt de Britse Ferrari-coureur zijn snelste tijd kwijt. Drama is er ook bij Aston Martin: het team bezet zondag de volledig laatste startrij: Alonso P19, Stroll P20. De top-drie in Q1 wordt gevormd door Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen

Afvallers: Hamilton, Colapinto, Antonelli, Alonso en Stroll

Lees ook: Verstappen blij na zege in sprintrace: ‘Voelde als vijftien kwalificatierondjes’

Q2: Tsunoda eindelijk eens door

Verstappen laat de laatste run van het tweede deel aan zich voorbijgaan en dat kan hij hebben: als derde gaat hij door naar Q3. Piastri en Norris zijn opnieuw de snelste. Bijzonder (terwijl dat niet zo zou moeten zijn in een Red Bull): Yuki Tsunoda plaatst zich voor het derde en laatste deel van de kwalificatie. Ook Racing Bulls-duo Liam Lawson en Isack Hadjar en onder anderen Gabriel Bortoleto. Knap werk.

Afvallers: Ocon, Bearman, Gasly, Hülkenberg en Sainz

Q3: Pole position voor Norris

Kan Verstappen, in tegenstelling tot vrijdag, ditmaal wel de beide McLarens voorblijven en stunten met pole position voor de race op zondag? Het antwoord: nee. In de eerste run rijdt hij op gebruikte softs en zijn het Norris en Piastri die een paar tienden sneller zijn. Met de Engelsman als de bovenliggende partij. In de tweede run moet Verstappen door een mislukte eerste sector al teveel toegeven en uiteindelijk wordt hij vierde. Norris houdt stand in de kwalificatie en pakt in België pole in het land van zijn moeder.

De blik voor de coureurs en teams kan nu op de race. De start van de Grand Prix van België is zondagmiddag om 15.00 uur op het circuit van Spa-Francorchamps.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.