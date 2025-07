Oscar Piastri start zaterdag in de sprintrace tijdens de Grand Prix van België vanaf pole. De coureur van McLaren toonde zich vrijdagmiddag op het circuit van Spa-Francorchamps de rapste in de sprintkwalificatie. Max Verstappen start vanaf P2.

Hieronder de sprintkwalificatie in vogelvlucht:

SQ1: Fouten kosten Hamilton en Antonelli de kop

In de sprintkwalificatie is de tijd per deel korter dan in een reguliere kwalificatie, een foutje kan dus kostbaar zijn. Dat ervaren Lewis Hamilton (Ferrari) en Kimi Antonelli (Mercedes). Beiden gaan in de eerste run in de fout, Antonelli schiet zelfs op hoge snelheid door het grind. Het duo slaagt er vervolgens niet in om in de laatste run alsnog bij de beste vijftien te eindigen. Hamilton spint zelfs in de chicane. Max Verstappen kent weinig problemen, hij plaatst zich in België zonder moeite voor het tweede deel van de strijd om pole voor de sprintrace.

Afvallers: Albon, Hülkenberg, Hamilton, Colapinto, Antonelli

SQ2: Verrassingen alom

Oscar Piastri kan aan de bak in SQ2, want hij raakt z’n snelste rondetijd kwijt door het overschrijden van track limits. De Australiër herstelt zich daar echter van en redt ternauwernood het vege lijf (tiende). Dat geldt niet voor George Russell en Yuki Tsunoda. Zij sneuvelen namens respectievelijk Mercedes en Red Bull in dit tweede deel van de sprinkwalificatie. Bijzonder: Ocon en Bearman zorgen voor twee Haas-bolides in de top-10, Bortoleto plaatst zich in de Sauber ook voor Q3.

Afvallers: Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso, Stroll

SQ3: Pole voor ongenaakbare Piastri

De snelste man van het stel luistert naar de naam Oscar Piastri. De leider in het WK is ruim viertienden sneller dan Verstappen, die op zijn beurt Lando Norris voorblijft. De Britse McLaren-coureur moet in de strijd om de pole voor de sprintrace in België zestienden prijsgeven op teamgenoot Piastri. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigt als vierde, voor achtereen volgens Ocon, Sainz, Bearman, Gasly, Hadjar en Bortoleto.

De sprintrace start zaterdag om 12.00 uur op het circuit van Spa-Franorchamps en telt vijftien ronden.

Uitslagen

