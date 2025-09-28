Bijna vijf jaar na zijn horrorcrash tijdens de GP van Bahrein heeft Romain Grosjean opnieuw in een Formule 1-wagen van Haas gereden. Tijdens een speciale testdag op Mugello stapte de Fransman in de VF-23 van zijn oude team. Zodoende kon hij eindelijk waardig afscheid nemen van de Amerikaanse renstal én van de Formule 1. Na een gepast eerbetoon aan Grosjean liepen de emoties hoog op.

Tijdens de GP van Bahrein 2020 ontsnapte Romain Grosjean op wonderbaarlijke wijze aan de dood. Bij een crash in de openingsronde brak zijn Haas-bolide in tweeën, waarop de hele auto in een vuurbal opging. De Franse coureur kreeg tevens een klap van 67G te verduren. Bijna een halve minuut zat Grosjean gevangen in zijn auto, alvorens hij met behulp van de marshals uit de vlammenzee ontsnapte. De crash maakte een abrupt einde aan zijn Formule 1-carrière – hij miste de resterende races en vond geen stoeltje meer voor 2021.

Sindsdien maakt Grosjean furore in IndyCar en de Amerikaanse sportwagenklassen. Toch hoopte hij ooit nog eens waardig afscheid te nemen van Haas en de Formule 1. Die wens ging vrijdag in vervulling, toen Haas hem onder de zogenoemde TPC-regels (Testing of Previous Cars) liet uitkomen op Mugello. Ondanks de slechte weersomstandigheden genoot de 39-jarige coureur met volle teugen: “Het is zoals bij een bruiloft: regen brengt geluk”, reageerde hij nadien. “Het was fantastisch! In het begin was ik wat roestig, maar daarna voelde alles weer vertrouwd. Ik mocht zelfs een staande start maken, mijn eerste sinds Bahrein 2020 – dit keer ging het gelukkig een stuk beter”, grapte hij.

Huilend in de auto

Het moment kreeg extra glans doordat Grosjean reed met de helm die zijn drie kinderen in 2020 voor hem hadden ontworpen, bedoeld voor zijn geplande afscheidsrace in Abu Dhabi. De helm heeft de afgelopen vijf jaar ongebruikt op de plank gelegen. Na zijn laatste ronde werd de Fransman bovendien getrakteerd op een erehaag van medewerkers van Ferrari, Red Bull, Pirelli en natuurlijk Haas. “Ik hield mijn vizier omlaag, maar eigenlijk zat ik gewoon te huilen”, onthulde Grosjean. “Dit was misschien nog mooier dan wat ik destijds in Abu Dhabi had verwacht.”

Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu was zichtbaar geraakt: “Romain en ik hebben in zijn hele Formule 1-carrière samengewerkt”, voegde de Japanner eraan toe. “Dat hij nu in een van onze auto’s terugkeert, voelt bijzonder passend. Veel van de originele crewleden waren erbij, dat maakt deze dag extra speciaal.”

Romain Grosjean in gesprek met Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die ook aanwezig was op Mugello (Haas)

