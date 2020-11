Rookietest in Abu Dhabi: Drie Ferrari-juniors krijgen kans, Schumacher nog niet bevestigd

Drie Ferrari Academy Drivers krijgen tijdens de young drivers test na afloop van het seizoen de kans om weer wat ervaring met een F1-auto op te doen. Formule 2-coureurs Callum Ilott en Robert Shwartzman stappen respectievelijk in bij Alfa Romeo en Ferrari en ook Antonio Fuoco krijgt opnieuw een kans bij de Scuderia.

De stoeltjes voor young drivers test, die na afloop van het seizoen plaatsvindt in Abu Dhabi, raken steeds verder ingevuld. In augustus al maakte Alpha Tauri bekend dat Yuki Tsunoda de test zal rijden voor het team uit Faenza en eerder deze week kondigde Williams aan ontwikkelingscoureurs Nissany en Aitken in te zitten tijdens de rookietest in Abu Dhabi.

Ook Ferrari en Alfa Romeo onthulden ondertussen welke jonge coureurs eind volgende maand een kans krijgen op het Yas Marina Circuit. Alfa Romeo kiest voor Callum Ilott. De F2-coureur mocht vorig jaar al eens testen voor het Zwitserse team en zal binnenkort opnieuw instappen.

“Ik kijk er erg naar uit om weer in de wagen te zitten in Abu Dhabi en ben Alfa Romeo en de Ferrari Driver Academy heel dankbaar voor deze kans”, vertelt de 22-jarige Brit. “Elke kans om een Formule 1-wagen te besturen is belangrijk, het is een manier om ervaring op te doen in de cockpit en bij het werken met het team.”

Ilott is niet het enige lid van de Ferrari Driver Academy die erbij zal zijn in Abu Dhabi. Ook Robert Shwartzman en Antonio Fuoco zullen meters maken. De Rus en de Italiaan mogen beiden instappen bij Ferrari. Mick Schumacher, de bekendste naam in het juniorprogramma van de Scuderia, is voorlopig nog niet bevestigd voor de rookietest. Verwacht wordt dat de Duitser instapt bij Haas.

