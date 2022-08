Rudy van Buren was achter de schermen al weleens actief bij Red Bull maar is nu ook officieel ‘Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver’. Dat betekent dat hij in de weekenden als simulatorcoureur wordt ingezet in de jacht op de perfecte afstelling van de auto’s van Max Verstappen en Sergio Pérez.

De 30-jarige Van Buren is tegenwoordig actief in de Porsche Super Cup en de Carrera Cup. Jaren geleden was dat nog hét doel voor Van Buren, dit seizoen rijdt bij Huber Racing voor het eerst een volledig seizoen in de Super Cup. De klasse rijdt veelal in het voorprogramma van de Formule 1 waarmee hij op de mooiste en beroemdste circuits van de wereld mag rijden. Tóch was dit een aanbod dat hij simpelweg niet kon weigeren.

“Dichterbij de Formule 1 zal ik nooit komen, dat is duidelijk”, reageert Van Buren. “Destijds was dat mijn doel, ik heb veel wensen kunnen afvinken. Je kan niet alles hebben in het leven maar als dit soort kansen zich voordoen, dan moet je daar heel goed over nadenken. De Porsche Cup botst altijd met Formule 1 en de prioriteit gaat volgend jaar naar Red Bull, dat is onderdeel van onze afspraak. Maar dat doe ik ook niet zomaar, dat is natuurlijk omdat ik het heel gaaf vind om te doen. Ik zal nooit Porsche fabriekscoureur worden, maar dit voelt wel als een fabriekscontract. Ik zit bij het beste Formule 1-team, het gaafste team van de grid. Dat Max Verstappen er rijdt, is gaaf maar nog niet eens het belangrijkste. Die hele vibe bij hun is gaaf en ik mag er bij horen.”

Lees ook: Rudy van Buren verovert vaste plek in Porsche Carrera Cup

Motorsport Images

Kun je je rol eens omschrijven?

Het is een ondersteunde functie tijdens het weekend, in de winter zal ik vast ook ontwikkelingswerk voor de nieuwe auto doen. Bij een Europees raceweekend vlieg ik woensdag naar Milton Keynes naar Red Bull HQ. Op donderdag bereid ik me voor in de simulator zodat ik klaar ben voor de baan. Op vrijdag vanaf vrije training 1 begint het, is de correlatie goed? Voel ik hetzelfde als de coureurs, dezelfde issues? Wat is hun feedback en komt het overeen? Daarna begint de zoektocht. Mijn rol is louter en alleen vertellen wat ik voel. Ik bedenk de oplossingen niet, dat doen de engineers.



Dat worden vaak latertjes, toch?

Het meeste werk gebeurt inderdaad tussen VT2 en VT3. Soms is dat nachtwerk, dat hangt ook af van de locatie van de Grand Prix. Bij Europese weekenden is het laat op de avond. In Silverstone reed ik zelf ook de Porsche Cup, dan was ik later klaar en ging ik naar de fabriek. Toen was het werk om half drie af.

Hoe dichtbij de realiteit zit de simulator tegenwoordig?

Het komt er echt heel dicht bij in de buurt, ik ben nu bekend met de rijstijl van beiden. Als je de data van de sim en de data van de realiteit bekijkt, kun je die bijna over elkaar heen leggen. Dat zal trouwens niet allleen bij Red Bull zo zijn, ook bij de anderen zal de correlatie steeds sterker zijn.

Is er een weekend geweest dit jaar waar de simulator doorslaggevend is geweest?

Ik ben altijd heel voorzichtig hiermee omdat ik een puzzelstukje ben in het geheel. De rijders op het circuit doen het werk, de engineers passen aan of komen met een oplossing. Maar er zijn weekenden dat er in de sim iets naar boven is gekomen waardoor het uiteindelijk beter is gegaan. Hongarije bijvoorbeeld, op de vrijdag liep het totaal niet maar op zaterdag ging het een stuk beter. Daar is ‘overnight’ veel werk gedaan om de oplossing te vinden, het is een optelsom. Ik zit in de sim en ik geef feedback. Het is een heel proces in de fabriek waar dan iets uitkomt. Ik ben een radertje daarin, maar daar ben ik echt wel heel trots op.

Lees ook: Rudy van Buren: ‘Max en Lando zijn nieuwe generatie, ouderen vinden simracen niks’

Rijd je meer voor de één dan voor de ander?

Het team duwt net zo hard voor Sergio Pérez als voor Max Verstappen om het voor elkaar te krijgen. En dat betekent ook dat er twee setuprichtingen geprobeerd worden. Ik krijg beelden van beiden te zien van de vrije training, ik krijg de debriefs mee en dan is het aan mij als simcoureur om hun wereld te pakken. Ik moet proberen te voelen hoe aanpassingen op hun overkomen. Dat is een chemie die moet groeien. Iedereen heeft zijn eigen manieren om uit te leggen wat er gebeurt in de auto, je leert elkaar kennen. Dat gaat steeds beter met minder woorden. Dat betekent dat je soms als Max moet rijden en soms als Checo. Dat is de taak van de simcoureur, je past je aan de gewoontes van de rijders aan.