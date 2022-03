George Russell had gehoopt dat hij met de overstap naar Mercedes direct vooraan zou kunnen meedoen, maar de negende tijd bij de kwalificatie in Bahrein was een klap in het gezicht. De Brit weet dat de snelheid van de Mercedes achterloopt op die van Ferrari en Mercedes: “Maar we zijn hier voor de zeges, niet de vijfde plek.”

Russell was in Q1 nog sneller dan teamgenoot Hamilton, maar er stond uiteindelijk een P9 achter zijn naam terwijl Hamilton vanaf de vijfde plek zal starten. Opvallend was dat Russell in Q2 een veel snellere tijd zette dan in Q3, waarin hij een seconde langzamer was dan zijn teamgenoot.

“Het was geen ideale dag voor mij”, vat Russell zijn zaterdag samen. “Ik was in Q3 een seconde langzamer dan in Q2. Met slechts een setje verse banden voor Q3 probeerde ik iets anders in mijn out-lap, maar dat werkte niet. Ik ben blij dat we iets probeerden omdat we het gevecht willen aangaan met Ferrari en Red Bull.”

“We hadden één kans, misschien was het te riskant maar we zijn hier om voor podiums en zeges te vechten, niet om genoegen te nemen met een vijfde of zesde plek”, vervolgt Russell. “De pace van onze auto ligt absoluut achter op die van Ferrari en Red Bull, maar we liggen voor op de rest van het middenveld dus mijn doel voor de race is om voor die groep te eindigen.”

Hamilton en teambaas Toto Wolff betwijfelden al of de problemen op een korte termijn opgelost kunnen worden, Russell sluit zich daarbij aan. “We proberen op dit moment van alles om onze problemen met de auto op te lossen. We wisten dat er van alles kon gebeuren met de regelrevolutie. Het enige dat nog veelbelovend is, is dat we grote problemen hebben maar nog altijd het derde snelste team zijn. Als alles geweldig had gevoeld en we hadden op deze positie gestaan, dan hadden we wel wat vraagtekens gehad”, besluit de Mercedes-coureur.