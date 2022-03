De vijfde en negende plek in de kwalificatie was niet waar Mercedes-teambaas Toto Wolff op gehoopt had, maar de Oostenrijker ziet het resultaat als een reality check. Dat is dat Mercedes nu het derde snelste team is.

Mercedes begint als constructeurskampioen aan het seizoen, maar het heeft er alle schijn van dat het lastig wordt om die titel te verdedigen. Het gat tussen polesitter Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die vijfde werd, bedroeg zeven tienden. George Russell kwam nog meer tijd tekort en start slechts als negende. Een reality check voor Mercedes, kijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff naar de huidige situatie.

“We moeten realistisch zijn over onze performance zoals het nu is,”, zegt Wolff tegen Sky Sports, “en dat is dat we het derde snelste team zijn.” Over Hamiltons prestatie is Wolff nog tevreden, maar Russell had beter gekund denkt hij. “Misschien hebben we hem niet goed begeleid bij zijn laatste run. We adviseerden hem om te pushen in de outlaps”, legt Wolff uit, die ook weet dat de kans bestaat dat de Brit daardoor niet genoeg grip had voor zijn getimede ronde.

“We staan met één auto zeven tienden achter”, vervolgt Wolff. “Dat is waar we staan. We hadden één run op nieuwe banden in Q3, dat scheelt nog twee of drie tienden. We komen dus realistisch gezien een halve seconde tekort over één ronde. We zullen het wel zien morgen, ik ben een beetje op mijn hoede voor waar we morgen zullen staan, maar we zullen er in ieder geval van leren.”

De Oostenrijker put in ieder geval vertrouwen uit situaties uit het verleden. “We hebben in het verleden in een moeilijke situatie gezeten met een zeer sterke Ferrari-krachtbron en vorig jaar kwamen we vier tienden tekort op Verstappen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Kopzorgen om krachtbron?

Het was voor Mercedes als team al een tegenvallende dag, maar als motorleverancier waren er ook de nodige vraagtekens. De snelste coureur met een Mercedes-krachtbron was Hamilton, maar onderaan worstelden McLaren, Aston Martin en Williams om snelheid te vinden. Dat is echter nog geen reden tot zorgen, stelt Wolff.

“Het is lastig om nu al een oordeel te vellen”, legt Wolff uit. “We rijden met wat meer luchtweerstand dan de rest. Je kan zien dat we op de rechte stukken verliezen. Maar niet zozeer op de andere rechte stukken. We moeten het analyseren en na een paar races besluiten of we vermogen tekort komen, voordat we met de vingers gaan wijzen.”