Na drie jaar Williams krijgt George Russell dit jaar bij Mercedes – waarschijnlijk – zijn eerste echte kans om voor de titel te gaan, maar de Brit wil daar zelf nog niet aan denken. Hij weet wel dat zijn aanpak hetzelfde zal zijn als bij Williams.

Mercedes kende een prima start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 met de flink vernieuwde auto’s. Het team reed gedurende de drie testdagen in Barcelona 393 ronden en sloot de test af met de eerste en tweede tijd. Dat zegt nog niet alles, weet ook George Russell, die nog niet wil denken aan eventuele titelkansen.

“Dat is iets waar ik nog niet over nadenk, om eerlijk te zijn”, vertelt Russell. “Het is best ongelofelijk hoe het brein van een coureur werkt. Wanneer je de helm opzet – of je nou voor de zege gaat of, voor mij de laatste jaren het geval, achteraan rijdt – race je altijd met exact dezelfde mindset.”

Russell haalt als voorbeeld zijn ervaring van de race in Bahrein, de Grand Prix van Sakhir van 2020, aan. De Brit mocht toen zijn Williams verruilen voor de Mercedes nadat Lewis Hamilton het coronavirus had opgelopen en dus die race moest missen. “Voor mij was dat gewoon weer een race”, legt Russell uit. “Of ik nou vooraan reed of vanaf de eerste startrij vertrok, de aanpak en de mindset waren hetzelfde, net als het werk dat je erin stopt.”

Na de testdagen in Barcelona maakte Russell duidelijk dat hij Mercedes voor dit seizoen nog niet als de favoriet ziet. Volgens hem stonden Ferrari en McLaren voor het team. “Sommige teams zien er erg snel uit, een rood team en een oranje team in het bijzonder”, zei Russell. “We staan zeker niet voor, daar ben ik vrij zeker van.”