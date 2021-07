Mister Saturday George Russell heeft het geflikt: de talentvolle jonge Brit sleepte voor het eerst sinds de Grote Prijs van België van 2018 een Williams Q3 in. Voor Russell was het zijn eerste Q3-optreden voor het team uit Grove.

Russell rijdt immers pas sinds 2019 voor het gevallen topteam. Hoewel hijzelf één keer eerder Q3 wist te bereiken, was dat in 2020 in Sakhir als eenmalige invaller in dienst van Mercedes. Met Williams kwam hij al een paar keer dichtbij – waaronder vorige week, toen de Formule 1 ook al op de Red Bull Ring was – maar nu is het dus eindelijk gelukt.

Lees ook: Verstappen pakt derde poleposition op rij, Norris verrast met tweede plaats

“Yes, yes, yes! That’s f**king awesome! Op medium-banden nog wel”, jubelde Russell direct na zijn kwalificatie op P9 over de radio. Voor de camera van Ziggo Sport F1 stond de Williams-rijders daarna nog te genieten. “Q3 halen, onder welke omstandigheden dan ook, is voor ons sowieso geweldig. Maar op medium-banden, pfoe”, staat hij te stralen.

“Ik heb sinds ik voor het laatst een race heb gewonnen (november 2018 in de Formule 2, red.) niet zo’n geweldig gevoel gehad”, geeft Russell toe. Een makkelijke sessie was het echter niet. Vooral niet omdat de zachte banden vermoedelijk waardeloos zijn in de race, dus hij het wel op mediums moest doen. “Toch reden een aantal teams op softs.”

“De Aston Martins en AlphaTauri’s gebruikten softs in Q2. Misschien weten zij dus wel iets wat wij niet weten. Ik hoop het niet. We komen daar morgen wel achter.” Russell start daarbij waarschijnlijk zelfs van de vierde rij, aangezien Aston Martins Sebastian Vettel een straf boven het hoofd hangt. Dan schuift hij op naar P8. “Daar reken ik althans wel op.”

“Punten zijn zondag nu ook wel het minimale”, durft hij daar wel op in te zetten. Williams heeft sinds 2019 immers geen punten meer gescoord. Russell wel, maar wederom: dat was als Mercedes-invaller, in dienst van Williams staat hij al 45 races droog. Tijd om die hatelijke nul weg te poetsen, dus.

Lees ook: Nieuw dieptepunt voor lijdensweg Russell: ‘Racen is gewoon wreed’