Max Verstappen heeft net als vorige week de poleposition op de Red Bull Ring veroverd. Met een tijd van 1:03.720 was hij echter nipt sneller dan grote verrassing Lando Norris, die op 0.048 seconde naast de pole greep. Lewis Hamilton kwam in de kwalificatie niet verder dan de vierde tijd terwijl zijn grote titelrivaal voor de derde keer op rij de pole pakt. Diens teamgenoot, Sergio Pérez, start als derde. Voor Williams zou het een mooie middag worden: George Russell bereikte voor het eerst in zijn Formule 1-carrière Q3 na een zeer enerverende Q2.

De omstandigheden op de Red Bull Ring zijn vergelijkbaar met vorige week, toen de race nog de naam Grand Prix van Stiermarken droeg. Het zonnetje zorgt voor hoge asfalttemperaturen, maar in tegenstelling tot vorige week zijn de Pirelli-banden dit weekend een stapje zachter.

In Q1 zien we dan ook al de mediums door meerdere coureurs gebruikt worden. Uiteindelijk stappen de meeste coureurs dan toch over op de zachte band. Opnieuw is het Esteban Ocon die het niet redt om door te gaan naar Q2. Hij strandt, toevallig, net als vorige week op de zeventiende plaats. Kimi Räikkönen lijkt te kunnen verrassen na een sterke vertoning op de vrijdag en zaterdagochtend, maar ook hij blijft in tegenstelling tot teamgenoot Antonio Giovinazzi in Q1 steken met de zestiende tijd.

Foto: BSR Agency

Enerverende Q2

Sergio Pérez is in Q2 de eerste coureur die een rondetijd noteert. Op de mediums rijdt hij een tijd van 1:04.554, terwijl de overige coureurs dan nog even de kat uit de boom kijken. Na de eerste runs van alle coureurs wordt duidelijk dat het een lastige middag kan worden voor Ferrari. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc vallen op de mediums net buiten de top tien, terwijl George Russell wél met zijn Williams al met één been in Q3 staat.

Opvallend genoeg doet Ferrari ook zijn tweede run op de mediums, terwijl het in de gevarenzone staat met beide coureurs. Dat levert ze ook niks op, want Sainz en Leclerc zullen de race vanaf de elfde en twaalfde plaats starten. Daniel Ricciardo redt het ook weer niet terwijl teamgenoot Lando Norris wel doorgaat naar Q3.

Voor Fernando Alonso komt op een frustrerende wijze een einde aan zijn kwalificatie. De Spanjaard is bezig aan een verbetering maar komt bij bocht 10 Sebastian Vettel tegen die hem in de weg rijdt. Coureurs werden al gewaarschuwd dat zij tussen bocht 9 en 10 niet mogen afremmen. De kans is dus aanwezig dat Vettel een gridstraf krijgt.

Aan de andere kant heerst er vreugde bij de Williams-garage. George Russell kan zijn snelheid doortrekken tot de laatste seconden van Q2 en sleept zijn Williams, nota bene op de mediums, door naar Q3. Tijd voor een feestje bij dat team, aangezien dit voor het eerst is dat Russell Q3 bereikt.

Foto: BSR Agency

Verstappen naar pole, Norris maakt het spannend

Max Verstappen opent in Q3 met een indrukwekkende 1:03.720, wat al een snellere tijd is dan waar hij vorige week de poleposition pakte: 1:03.841. Met die tijd is hij ruim twee tienden sneller dan grote verrassing Lando Norris, die Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achter zich laat.

In die laatste run spant het er ondanks het grote gat nog steeds om. Norris zet de snelste tijd neer in de eerste sector en zit er ook echt nog dichtbij de poletijd van Verstappen. De McLaren-coureur maakt een enorm goede indruk, maar grijpt nipt naast de pole met 0.048 seconde verschil. Hij is daarmee wel Pérez te snel af, die als derde zal starten en dus ook Hamilton en Bottas achter zich houdt. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Vettel, Russell en Lance Stroll complementeren de top tien.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15:00 uur.