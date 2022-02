Mercedes is ‘zeer gemotiveerd’ om dit jaar terug te slaan na het mislopen van de coureurstitel vorig jaar, denkt George Russell. De Brit is blij om te zien dat iedereen in de fabriek gedreven is: “Dat is geweldig.”

Voor Russell zal het even wennen worden om voor een topteam te rijden nadat hij drie jaar lang vooral achteraan heeft gereden met Williams. De Brit wordt de teamgenoot van Lewis Hamilton en staat zo voor een enorme uitdaging, al scheelt het voor hem dat hij al jaren bij Mercedes betrokken is geweest als junior.

Lees ook: Video: Russell maakt kennis met Mercedes-collega’s

“Omdat ik, voordat ik bij het Williams Formule 1-team kwam, zoveel tijd met dit team heb doorgebracht, ken ik voor mijn gevoel iedereen al heel goed”, zegt Russell in een video van Mercedes. “We konden daardoor direct ter zake komen en kijken naar de belangrijke zaken om de nieuwe auto en uitdagingen te begrijpen.”

“We proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het seizoen dat voor ons ligt”, vervolgt Russell. Mercedes pakte vorig jaar dan wel de achtste constructeurstitel op rij, maar greep in Abu Dhabi naast de coureurstitel. Die ging naar Max Verstappen na een controversiële slotfase. Dat Mercedes die titel misliep zorgt voor motivatie bij het gehele team, denkt Russell. “Na de seizoensfinale van vorig jaar, is er zoveel motivatie binnen de hele fabriek om terug te slaan. Dat is voor mij geweldig om te zien.”

Lees ook: Russell: ‘Teleurstellingen hebben me een sterkere coureur gemaakt’

Deze winter hebben alle teams zich op zichzelf moeten focussen nu de nieuwe regels voor wat veranderingen in de rangorde kunnen zorgen. Omdat er nog zoveel onbekend is, wil Russell vooral naar zijn eigen prestaties kijken. “Ik wil in 2022 het maximale uit mezelf en het team halen. Het gaat een interessant jaar worden.” Verwachtingen voor wat betreft resultaten heeft Russell nog niet. “Je kan ook nog geen doelen stellen omdat niemand weet waar ze staan als ze in Bahrein arriveren.”

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Bestel dan nu tickets via onze shop!