Dat George Russell al enkele tegenslagen heeft gekend in zijn Formule 1-carrière heeft hem, naar eigen zeggen, tot een sterkere coureur gemaakt. Hij had graag de Grand Prix van Sakhir in 2020 gewonnen met Mercedes, maar denkt dat hij een zege daar niet had kunnen waarderen: “Dat was te veel van een sprookje geweest.”

Dit jaar mag Russell zich bewijzen bij Mercedes, maar in 2020 kreeg Russell al eens een kans om voor Mercedes te racen. De Brit verving Lewis Hamilton, die de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een positieve coronatest. Hij leek de race te kunnen winnen, maar problemen bij de pitstop zorgden ervoor dat hij slechts negende werd. Maar, zo kijkt hij er nu op terug, die ervaring heeft hem juist beter gemaakt.

“Het was niet alleen die ervaring, maar ook andere ervaringen”, zegt Russell in een interview met Crash.net. “Het omgaan met teleurstellingen hoort bij het leven en is onderdeel van een competitieve sport. Je weet dat een kampioenschap niet gewonnen of verloren wordt in één race, maar in de loop van een seizoen. Je zult altijd teleurstellende raceweekenden hebben. Je zult een paar keer falen, je zult successen hebben. Maar als je niet van die teleurstellingen herstelt, breng je jezelf en je team alleen maar in gevaar voor de resterende races. Dus accepteer die teleurstellingen, leer ervan, en ga van daaruit verder.”

“Mensen die het makkelijk hebben gehad in hun carrière en leven hebben moeite om om te gaan met dit soort teleurstellingen”, vervolgt Russell. “Zij kunnen dan ook waarschijnlijk minder snel terugslaan. Dat is ook waarom ik dankbaar ben dat ik me een aantal keren in die positie heb bevonden, dat heeft me veerkrachtiger gemaakt. Ik wil de meest complete coureur mogelijk zijn en over twintig jaar wil ik terugkijken op deze tijd met de gedachte dat ik een ongelooflijk sterke carrière heb gehad. Elke uitkomst had een achterliggende reden en dat heeft me een sterkere coureur gemaakt. Ik geloof dat die race in Bahrein, het naast de zege grijpen, me een sterkere coureur zal maken.”

Russell had graag de race in Bahrein gewonnen toen hij die kans kreeg, maar ziet het ook van de positieve kant dat hij niet meteen won. “Dat had op een bepaalde manier iets te veel van een sprookje geweest, ik zou die prestatie waarschijnlijk niet eens hebben gewaardeerd als dat had gebeurd.”