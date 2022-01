George Russell verwacht dat dit jaar vijf teams in staat zijn om voor de titel te kunnen strijden. De coureur, die dit jaar voor Mercedes zal rijden, denkt dat het er dit jaar niet om gaat wie de snelste auto heeft in race één: “Het gaat erom wie de auto het beste begrijpt en kan ontwikkelen.”

Vorig jaar streden Mercedes en Red Bull om de titel in een bloedstollend seizoen. In de allerlaatste race van het seizoen werd de titelstrijd pas beslist: Max Verstappen won bij de coureurs en Mercedes bij de constructeurs. Het was een intense strijd en zo spannend was het al in jaren niet meer geweest, maar als het aan George Russell ligt kan 2022 er nog een schepje bovenop doen. De aanstaand Mercedes-coureur denkt dat er maar liefst vijf teams zijn die om de titel kunnen strijden, zeker nu er nieuwe regels van kracht gaan die de teams wat meer in de buurt van elkaar moet brengen.

“Een team als Ferrari heeft de afgelopen twee jaren een lastige periode gehad, zij zullen nu wel hongerig zijn om weer te strijden, zeker met de nieuwe regels”, zegt Russell. “Dat geld ook voor McLaren. Dat zijn teams die de infrastructuur, het talent binnen de engineeringafdeling en de coureurs om voor dat gevecht te gaan.”

“Ik geloof oprecht dat er vijf teams zijn die in staat zijn om iets speciaals te verrichten, je moet er dus echt bovenop zitten en de ontwikkeling gaat een sleutelrol spelen”, voegt Russell toe. Het gaat er volgens de Brit dan ook niet om wie bij de eerste race de snelste auto heeft. “Het gaat erom wie de auto het beste begrijpt en kan ontwikkelen. Ik denk dat alle teams grote vooruitgang zullen boeken van de eerste tot de laatste race van het seizoen”, besluit Russell.

