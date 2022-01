George Russell mag zich nu het 1 januari 2022 is officieel Mercedes-coureur noemen en hoewel de Brit te beleefd is om te zeggen dat hij te lang bij Williams heeft gezeten, is hij ervan overtuigd dat hij al eerder klaar was voor de overstap.

“Ik voelde me na mijn eerste seizoen al klaar”, klinkt het zelfs onomwonden tegenover Motorsport-Magazin. Al geeft Russell wel gelijk toe dat hij sindsdien zeker nog is gegroeid als coureur. “Ik ben nu een betere coureur dan ik toen was.”

“Twee jaar bij Williams, was achteraf perfect geweest”, redeneert Russell zodoende. “Ik was in 2021 echt meer dan gereed om de stap te zetten”, zegt Russell over de stap naar Mercedes die uiteindelijk dus pas dit jaar volgt. Voor 2021 gaf Mercedes immers nog de voorkeur aan Valtteri Bottas boven Russell.

De 22-jarige Russell mocht aan het eind van zijn tweede Williams-jaar, 2020, al wel aan het grote werk bij Mercedes ruiken. Hij verving toen bij de Grand Prix van Sakhir de positief op corona geteste Lewis Hamilton en won die race bijna. Komend seizoen mag Russell zich bij Mercedes de teamgenoot van zevenvoudig kampioen Hamilton noemen.

