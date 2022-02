George Russell werd al in september 2021 bevestigd als Mercedes-coureur voor het komende seizoen, maar een bezoek aan de fabrieken van de Zilverpijlen zat er nog niet in.

Daar kwam onlangs verandering in. De 23-jarige Formule 1-coureur uit Engeland bezocht voor het eerst de faciliteiten van zijn nieuwe werkgever in Brackley en Brixford en maakte daar uitgebreid kennis met zijn nieuwe collega’s.

Op 18 februari aanstaande wordt de nieuwe auto van Mercedes, de W13, onthuld.

