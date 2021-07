Met zijn thuisrace op Silverstone in het vooruitzicht hoopt George Russell met een statement het gras voor de voeten van veel journalisten weg te maaien: “Er komt geen aankondiging dit weekend”, aldus Russell in de podcast F1 Nation.

Met het vastleggen van Lewis Hamilton voor 2022 en 2023 zijn alle ogen nu op Mercedes gericht: wat gebeurt er met het tweede zitje? Mag Valtteri Bottas het nog een jaar proberen of krijgt George Russell dan eindelijk zijn kans? Het gaat tussen die twee, zoveel wilde Mercedes-baas Toto Wolff al weggeven twee weken geleden in Oostenrijk. Deze zomer valt de beslissing maar gebeurt dat in de pauze of nog eerder?

Veel vooral Britse media denken te weten dat het eerder zal gebeuren. En er is geen betere aangelegenheid dan de Britse Grand Prix, toch? “Ik heb sinds zo’n zes jaar een contract bij Mercedes, dat is 100 procent waar. Iedereen weet dat zij voor mij mijn carrièreplanning doen.” Russell werd opgenomen in het talentenprogramma van Mercedes, werkte al meerdere tests af en mocht vorig jaar invallen toen Lewis Hamilton besmet raakte met corona.

Alle seinen lijken op groen te staan voor Russell: “Wat betreft mijn zitje voor volgend jaar, niets is getekend. Niks staat vast en ik kan je vertellen dat er in Silverstone niks aangekondigd zal worden.” In de podcast gaat Russell ook in op zijn rol bij Williams, het team waar hij nu aan zijn derde jaar bezig is: “De ingeslagen weg met de structuurveranderingen binnen het team is hoopgevend. We zijn drie jaar op rij laatste geworden maar dat zal volgend jaar echt niet het geval zijn.”

“Jost Capito heeft uitstekend werk verricht om alles efficiënter en gestroomlijnder neer te zetten. Elke beslissing die tot nu toe genomen is, is volgens mij de juiste geweest. Ik zou niet weten waarom Williams zich niet een weg naar voren zou kunnen vechten. Dat klinkt misschien gek maar kijk naar 2013, toen werden ze laatste maar in het eerste hybridejaar in 2014 werden ze derde. Het kan in deze sport snel anders zijn.”