Max Verstappen kan met een goed gevoel richting de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Hij moet in de derde vrije training weliswaar George Russell voor zich dulden, maar de tweede plek biedt perspectief. Zelfs ondanks het feit dat de halve sessie op een natte baan is verreden.

Omdat het overdag in Las Vegas ietwat geregend heeft, is het asfalt op en rond de Strip nog nat als de derde vrije training begint (16.30 plaatselijke tijd). Daarom blijven de meeste coureurs in eerste instantie binnen. De paar die wel gaan rijden – waaronder Max Verstappen – doen dat op intermediate-banden. Het is bovendien fris met 13 graden en een asfalttemperatuur van slechts 14.

Tijden zeggen allemaal niets in de openingsfase, maar Piastri, Hamilton, Verstappen en Norris tonen zich snel in het eerste kwartier. Meters maken is echter meer het devies in de sessie, zolang de intermediates moeten worden gebruikt. Vijf coureurs komen helemaal niet eens buiten op die banden: Bortoleto, Hülkenberg, Stroll, Gasly en Colapinto.

Met nog een half uur te gaan, is Norris de eerste coureur die het op droogweerbanden probeert: hij rijdt naar buiten op zachte banden, gevolgd door Piastri en Leclerc op datzelfde rubber en even later onder anderen ook Verstappen. Sommige coureurs hebben moeite om het rechte spoor te houden, maar het is het proberen waard. Hamilton is op dat moment de snelste man op intermediates. Ook hij probeert het op zacht en rijdt vervolgens bijna Liam Lawson van de baan.

Op de opdrogende baan blijkt de zachte band in de laatste twintig minuten uiteindelijk de snelste keuze. De snelle rondes wisselen elkaar in rap tempo af, helemaal in de slotfase. Daarin doet Verstappen goede zaken, hij is lange tijd de snelste. Russell neemt de eerste plek op het laatste moment over. McLaren houdt zowel Piastri als Norris in de slotminuten in de pits; het team heeft een probleem met de telemetrie en kiest er daarom voor de coureurs niet naar buiten te sturen. Zij eindigen daardoor als laatste (Norris) en voorlaatste (Piastri).

Wat het zegt, zal een paar uur na de derde vrije training blijken. Want door de halfnatte sessie blijven er toch ook vraagtekens over richting de kwalificatie. Die start vannacht om 5.00 uur Nederlandse tijd.

