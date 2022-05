Carlos Sainz is niet geheel tevreden met de derde plek in Miami en ziet het dan ook niet als een opluchting, maar hij ‘had het wel nodig’. Wat de Spanjaard nog wel hinderde in de race, was de pijn die hij opliep na de stevige crash op vrijdag: “Ik voelde me niet 100 procent.”

Sainz wist wat hem in Miami te doen stond: proberen de race te finishen. Hij kon in Australië en Imola namelijk al vroeg uitstappen en verloor zo kostbare punten. Hij begon in Miami echter opnieuw op slechte wijze met een stevige crash in de tweede vrije training. In de kwalificatie herstelde hij zich met de tweede tijd en in de race kwam hij als derde over de streep. Toch ging die race niet helemaal zoals Sainz had gehoopt.

“Ik had natuurlijk een behoorlijk zware crash op vrijdag”, legt Sainz uit. “Dus ik voelde me niet 100 procent, maar misschien komt dat ook door het feit dat ik de laatste twee races niet heb gereden”, doelt hij op de races waarin hij al snel uitviel. “De nek voelt dat wel. Het was een combinatie van die dingen waardoor ik er op sommige momenten in de race de prijs voor moest betalen, ik kon niet 100 procent pushen.”

Dat Sainz na twee tegenvallende races eindelijk weer op het podium stond, stemt hem positief. “Dit is precies wat ik nodig had, een probleemloze race. Ik had een prima start, ook al lag er geen grip aan de rechterkant van de grid. Maar ik had een goede race. Ik heb veel geleerd over de auto, ik heb een volle raceafstand gereden, iets wat ik twee races op rij niet had gedaan dus dat was belangrijk.”

Sainz noemt het resultaat ‘niet echt een opluchting’, maar het was dus wel iets wat hij ‘nodig had’ na die twee uitvalbeurten op rij. “Ik moest weer een raceafstand afleggen om het lichaam weer in vorm te krijgen, om een gevoel voor de auto op gebruikte banden en een volle tank te krijgen”, besluit de Spanjaard.