Carlos Sainz maakt zich zorgen om de mogelijke fysieke gevolgen van het porpoising, het gestuiter van de bolides. Hij merkt op dat hij nu al wat van die gevolgen voelt en roept de Formule 1 dan ook een discussie aan te gaan om de situatie te verbeteren.

Het porpoising heeft veel Formule 1-teams hoofdpijn bezorgd, maar vormt ook een probleem voor de coureurs zelf. Zo stelt Carlos Sainz al de gevolgen ervan te voelen. Hij hoopt dat er een mogelijkheid is om de situatie te verbeteren en verwacht dat racen op een stratencircuit als Monaco een ‘grote uitdaging’ wordt.

“De kerbstones in Miami voelden al heel agressief aan in deze auto’s”, wordt Sainz geciteerd door Motorsport.com. “Op Imola waren er ook enkele hobbels die behoorlijk zwaar waren voor het lichaam.” De Spanjaard vindt dan ook dat de Formule 1 moeten denken aan de fysieke gezondheid van de coureurs. Hij vraagt zich af: “Welke tol moeten we als coureurs betalen qua rugklachten en gezondheid met deze autofilosofie?”

Sainz stelt voor om gesprekken te voeren over dit onderwerp. “De regels zijn geweldig”, benadrukt de Ferrari-coureur nog wel. “Ze doen precies wat we nodig hebben voor het racen. Maar is het voor onze nek en rug echt nodig om zo stijf te rijden, met deze massa van de auto?” Het is volgens Sainz een meer filosofische vraag, maar wel eentje waar wat serieuzer naar gekeken zou kunnen worden. “Monaco zal wel zwaar worden, maar het gaat mij om de lange termijn.”

“Ik heb geen deskundig advies gehad, maar ik heb de gebruikelijke controles van mijn rug en nek laten doen en ik merk dat ik dit jaar overal stijver ben”, voegt Sainz toe. “Ik begin het al te voelen. Ik heb geen deskundig advies nodig om te weten dat tien jaar op deze manier zwaar zal worden, dan moet je werken aan je mobiliteit en flexibiliteit. Ik zal moeten investeren in mijn gezondheid.”

Ook Russell maakt zich zorgen

Sainz is niet de enige coureur die zijn zorgen heeft geuit over de mogelijke fysieke gevolgen van het porpoising. Ook George Russell, Mercedes-coureur en voorzitter van coureursvakbond GPDA, heeft al gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. “Wanneer de auto en de banden in de juiste window zitten, dan voelt de auto – op het stuiteren na – heel goed”, zei Russell in Imola. “Maar het stuiteren ontneemt je echt de adem. Ik heb het nog nooit zo extreem gevoeld.”

Russell hoopt dat er een oplossing komt, niet alleen bij Mercedes maar ook voor de andere teams die met het porpoising worstelen. “Dit is namelijk niet vol te houden voor een coureur”, stelde hij. “Dit is het eerste weekend waarin ik echt last van mijn rug heb en bijna pijn in de borst door de hevigheid van het stuiteren. Dat is wat we moeten doorstaan om snelle ronden te rijden.”