Waar Kevin Magnussen al voor genoeg blije gezichten bij Haas heeft gezorgd, heeft Mick Schumacher nog weinig laten zien. Hij baalt ervan dat hij nog op nul punten staat: “Het is klote.”

Schumacher is na vier races een van de twee coureurs – invaller Nico Hülkenberg niet meegerekend – die na vier races nog altijd naar een nul kijkt in de tussenstand. Hij worstelde om de VF-22 op de baan te houden en bleef met de zeventiende plaats puntloos achter.

“We hadden het tempo om op zijn minst in de buurt van de tiende plaats te blijven”, zegt de teleurgestelde Schumacher tegen F1-Insider. “Misschien ging ik te krap door bocht 2/3 en riskeerde ik te veel na een slechte start.”

Dat verliep dus al niet soepel voor de Duitser, maar het ging van kwaad naar erger toen hij in Variante Alta spinde nadat hij zich daar verremde en door het gras schoot. “Op dat moment zat ik wel echt te pushen”, legt Schumacher uit. “En zelfs als ik de auto niet verloren had in de chicane, zou het de positie niet veranderd hebben.”

Terwijl zijn race vol problemen zat, kwam teamgenoot Kevin Magnussen weer in de punten terecht. Hij staat nu tiende in de tussenstand met 15 punten. Daardoor komt er ook meer druk te liggen op Schumacher, die geen rookie meer is en weet dat hij beter moet presteren. “Het is niet de vraag of de frustratie toeneemt,” antwoordt hij gevraagd of hij gefrustreerder wordt van de situatie.

“Het is klote, want natuurlijk wil ik in de punten eindigen en met de toppers vechten. We hadden de auto er vandaag voor, maar als de dingen negatief beginnen te worden, is het als een lawine. Ik wacht nu op de goede momenten”, aldus Schumacher.

Foto: Motorsport Images