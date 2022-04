Haas-coureur Mick Schumacher is onderdeel van Ferrari’s talentenprogramma en zolang Carlos Sainz’ contract niet is verlengd is er voor 2023 in theorie een stoeltje vrij bij de Scuderia, maar voor Schumacher komt dat te vroeg. Dat is althans de mening van AlphaTauri-teambaas Franz Tost.

Tost, die in het verleden nauw samenwerkte met Schumachers vader Michael en oom Ralf, herhaalt daarbij in gesprek met F1-Insider een tegeltjeswijsheid die hij wel vaker van stal haalt: “De Formule 1 is enorm complex en een coureur heeft minstens drie leerjaren nodig om de top te halen.”

Als voorbeeld hiervan wijst Tost naar onder meer Mercedes-ster George Russell en Ferrari’s Charles Leclerc, de huidige WK-leider. “Zij hebben ook drie jaar nodig gehad.” De uitzondering op deze regel, zo heeft Tost al eerder verklaard, is Max Verstappen, maar voor Schumacher gaat dit dus ook gewoon op.

Hoewel Schumacher volgens Tost het talent heeft, komt Ferrari nu namelijk nog te vroeg voor hem. “Hij moet ook eerst zijn teamgenoot Kevin Magnussen maar eens stelselmatig verslaan, en successen behalen met Haas. Dat is nu zijn job. Verder hoeft hij nog niet te kijken.”

Geduld

Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, is momenteel aan zijn tweede jaar in de Formule 1 bezig. De 23-jarige Duitser heeft er inmiddels 24 Grands Prix op zitten, met een elfde plek als beste resultaat. Het is dus nog wachten op zijn eerste puntenfinish.

Afgelopen seizoen maakte Schumacher indruk met zijn volwassen optredens en had hij zijn toenmalige teamgenoot Nikita Mazepin steevast onder de duim. Dit jaar heeft hij het stukken lastiger met de ervaren Magnussen. Daarnaast moest hij de race in Jeddah missen na een harde crash in de kwalificatie.

Schumacher maakt al sinds begin 2019 deel uit van de Ferrari Driver Academy, het opleidingstraject van het roemruchte Italiaanse team waarmee zijn vader zo succesvol was. Als ‘zoontje van’ leek hij altijd voorbestemd voor Ferrari, al zitten daar met Leclerc en Sainz momenteel twee sterke coureurs.

Het contract van Sainz loopt officieel eind 2022 af, al zouden hij en Ferrari al om de tafel zitten voor een nieuwe deal. Schumacher heeft er echter nooit een geheim van gemaakt voor Ferrari te willen rijden, terwijl de terugkeer van de Schumacher-naam bij Ferrari (commercieel) een geweldig verhaal zou zijn.

