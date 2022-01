Ferrari denkt dat de contractverlenging met Carlos Sainz een ‘gemakkelijke discussie’ zal zijn. De overeenkomst met de Spanjaard loopt eind 2022 af. Mattia Binotto zegt deze winter met Sainz te spreken over verlenging. Het eerste seizoen van Sainz bij het Italiaanse team was erg sterk te noemen.

In 2021 stapte Sainz over van McLaren naar Ferrari. Daar nam hij het stuur over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Spanjaard scoorde vier podiums voor de Scuderia en pakte de vijfde plaats in het kampioenschap. Sainz en Charles Leclerc bleken al snel een goede combinatie, de teamgenoten pakten samen de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Sportief directeur Laurent Mekies denkt dan ook dat Ferrari met Sainz en Leclerc ‘het best mogelijke’ in handen heeft als het om de rijdersduo’s in de Formule 1 gaat, zo gaf hij in Abu Dhabi aan. Binotto zei na de laatste race van het seizoen dat hij gedurende de winterstop met Sainz om tafel gaat om over de toekomst te praten.

In zijn jaarlijkse mediamoment aan het einde van het jaar ging de Italiaanse teambaas verder in op de plannen om met Sainz over een nieuw Ferrari-contract in gesprek te gaan. “We gaan binnenkort praten. Ik denk dat hij absoluut een goed seizoen gehad heeft. We zijn erg blij met de manier waarop hij zich aan het team heeft aangepast.”

Blik op de toekomst

Hoewel Binotto formeel nog niet met Sainz gesproken heeft om het eerste seizoen voor de renstal te beoordelen, denkt hij dat het een makkelijk gesprek zal worden. “Ik weet niet wat zijn visie is als coureur. Eerst wil ik weten hoe hij het seizoen heeft ervaren, daarna kunnen we naar de toekomst kijken. Zonder twijfel zal het een eenvoudige discussie zijn.” De Italiaan benadrukt dat het gesprek nog moet plaatsvinden en er op dit moment weinig over kan zeggen.

