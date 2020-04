Seizoen Formule E nog tot zeker eind juni geschorst

Het zal niet als een verrassing komen maar de FIA en de Formule E hebben samen besloten de schorsing van het seizoen te verlenging tot in ieder geval het einde van juni. Er geldt een code rood voor mei en juni: er wordt niet geracet.

Dat betekent dat de ePrix van Berlijn die gepland stond voor 21 juni dus niet doorgaat. De eerstvolgende na Berlijn is de race in New York op 11 juli, gezien de situatie daar lijkt dat evenement ook op de tocht te staan. Er geldt overigens een code geel voor juli, meldt de organisatie. Dat betekent dat het seizoen in potentie hervat zou kunnen worden.

“We richten ons op een zo snel mogelijke hervatting maar onze prioriteit ligt uiteraard bij de gezondheid en veiligheid van personeel en onze staf”, aldus de organisatie in een statement. “We kijken naar alle opties om het seizoen zo lang mogelijk te laten duren.”

Verder laat de Formule E weten nog steeds te kijken naar eventuele races achter gesloten deuren op permanente circuits en double headers. Ook zou het seizoen langer kunnen duren dan de geplande datum van 26 juli.

