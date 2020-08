Speciale collectie posters ter ere van 70-jarig bestaan F1 onthuld

De Formule 1 en Automobilist hebben ter ere van de 70ste verjaardag van de koningsklasse een speciale collectie posters uitgebracht. Per decennium wordt stilgestaan bij een dominante constructeur van die tijd.



De Formule 1 viert dit weekend een verjaardagsfeestje en daar horen aandenkens bij. Daarom heeft Automobilist, een autoriteit op het vlak van autosportkunst een speciale reeks posters ontworpen die je meenemen door 70 jaar Formule 1.

Voor elk decennium wordt een constructeur uitgelicht en als achtste exemplaar wordt een auto afgebeeld volgens de nieuwe technische reglementen die per 2022 van kracht gaan.

Automobilist is pionier op het gebied van automotive kunst en brengt met hoogwaardige technieken de energie van de autosport in beeld in samenwerking met iconische merken en persoonlijkheden. De posters zijn in beperkte oplage gedrukt en zijn verkrijgbaar via www.automobilist.com.

