Parabolica, aflevering 5: ‘Ik denk dat Verstappen zich dit jaar zal focussen op dagsucces’

Een week na de Britse GP maakt de Formule 1 zich op voor het jubileumnummer op Silverstone. In aflevering 5 van Parabolica blikken we vooruit op het verjaardagfeestje van de F1. Onze hoofdredacteur André Venema bespreekt na een bezoek aan Finland de Finnen in de koningsklasse, huisfotograaf Peter van Egmond vertelt hoe hij de slotfase van de afgelopen race beleefde en we blikken vooruit op race 2 in Silverstone. Welkom bij aflevering vijf van Parabolica!

