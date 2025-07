Niet alleen voor de Formule 1 is het raceweekend op Spa-Francorchamps een sprintweekend, ook de Formule 2 had op de zaterdag een verkorte race op het programma. Leonardo Fornaroli trok bij deze chaotische sessie aan het langste eind. Voor Richard Verschoor was de sprint al in de eerste ronde voorbij. De Nederlander spinde op Eau Rouge en kon zijn race vervolgens niet meer afmaken.

De Formule 2-sprintrace was voor Richard Verschoor gelijk al in de openingsronde voorbij. De Nederlander liep in de eerste meters na de start schade op aan zijn bolide, toen de coureur probeerde om met drie man door de eerste bocht te komen. Verschoor spinde vervolgens op Eau Rouge, waardoor zijn verkorte race in de eerste ronde al vroegtijdig ten eind kwam.

Fornaroli

Na de daaropvolgende safety car-periode ging de sprintrace in de opstapklasse weer van start, met Leonardo Fornaroli aan de leiding. Nog een tweede safety car, na de botsing tussen Victor Martins en thuisheld Amaury Cordeel, zorgde voor een spannende slotfase van de race, waarbij Fornaroli, op oude banden, staande bleef. De sprint kende nog een derde safety car, Sami Meguetounif kwam onverwacht stil te staan, en werd vervolgens niet meer hervat. Voor Fornaroli was de vreugde er niet minder om, zoals na de sprint over de boordradio was te horen.

Verschoor blijft nog wel aan de leiding in het kampioenschap van de opstapklasse.

